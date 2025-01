Medienkrise Der allzu lange Abschied

25. Januar 2025

Zur Kündigung meines „FAZ“-Abonnements

von Günter Scholdt

Ich hab es getragen sieben Jahr. Ich kann es nicht tragen mehr“, klagt der heimwehkranke Archibald Douglas in Fontanes gleichnamiger Ballade. Mir geht’s ähnlich. Nur leide ich schon erheblich länger und an etwas anderem: dem krassen Niveauverfall der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, die mir vor Jahrzehnten (mit Abstrichen) geistige Heimat bot. Ihr Niedergang nötigte mich nun endlich zur Kündigung des Abonnements, wie es mein Germanisten-Kollege Peter J. Brenner klugerweise bereits 2020 tat. Die Trennung vollzog er im Blog von „Tumult“. Auch meine erfolgt öffentlich im Hinblick auf ähnlich Gesinnte, die diesen Schritt wie ich viel zu lange hinauszöger(te)n.

Gut vier Jahrzehnte hielt ich dem Blatt die „Treue“, was mich angesichts des täglichen Martyriums fast dem Masochismus-Verdacht aussetzt beziehungsweise nach Rechtfertigung ruft. Schließlich habe ich mich nicht zum ersten Mal von unseriösen Medien verabschiedet und etwa längst auf regelmäßige „Spiegel“- oder „Zeit“-Lektüre verzichtet wie auf den uns als „Demokratie“-Gabe verordneten Staatsfunk. Fragt sich also:

Warum so spät?

Der banalste Grund liegt darin, dass ich eingefleischter Frühstücksleser von diesem Morgenritual nicht lassen wollte und andere hiesige Tageszeitungen kaum besser sind. Auch profitierten meine Publikationen von etlichen Stil- und Argumentationsblüten der angeblich „klugen Köpfe“ aus Frankfurt. Darüber hinaus spielte ein Schuss Nostalgie mit hinein angesichts der Geschichte des Blatts, das – lang, lang ist’s her – Qualitäten besaß, die mich mit ihm verbanden. Sogar per Korrespondenz: Joachim Fest etwa, dessen Hitler-Biographie ich gegen Kritik verteidigt hatte, antwortete mir substanzreich. Ebenso unter anderem Günther Gillessen. Meine Studie „Autoren über Hitler“ figurierte im Blatt nach Frank Schirrmachers Eloge unter „Beste Bücher des Monats“. Ich durfte per Leserbrief den vergötterten Schreibstil des Philosophengurus Adorno ein wenig zerzupfen, während vergleichbar Kritisches später nicht mehr genehm war. Gleichwohl fühlte ich mich eine Zeitlang noch wie in einem journalistischen Feinschmeckerlokal, bevor es zur Bahnhofsspelunke verkam.

Rückschauend erinnere ich mich an etliche Streiter gegen den linken Zeitgeist. Zwar fallen mir auch Namen ein wie Ulrich Greiner, Franziska Augstein, Nils Minkmar, Ulrich Raulff, Jens Jessen, Jan Ross oder Gustav Seibt, die später besser beim – wie Michael Klonovsky maliziös formulierte – „Süddeutschen Beobachter“ aufgehoben waren. Doch dem standen andere gegenüber wie Eckhard Fuhr, Friedrich Karl Fromme, Johann Georg Reißmüller oder Jürgen Busche, der immerhin die Courage besaß, dem Brachialpolemiker Klaus Staeck als Replik „faschistischen Stil“ zu bescheinigen. Der vielseitig-feinsinnige Lorenz Jäger (von Habermas zum „Rechtsaußen“ ernannt) besprach, bevor er politisch einknickte, auch mal „Umstrittenes“ wie Jean Raspails „Heerlager der Heiligen“ oder Renaud Camus’ „Revolte gegen den Großen Austausch“.

Bedeutende freie Mitarbeiter kamen hinzu: die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann, Arnulf Baring oder Ernst Nolte, bevor man ihm 1993 nach 25-jähriger Mitarbeit unwürdig abrupt den Laufpass gab. Vor allem gab es noch echte Debatten mit Teilnehmern jenseits des Mainstreams, zum Beispiel die Serien „What’s right?“ und „What’s left?“. Relativ lange bot man der schlampigen Rechtschreibreform Paroli, im Gegensatz zum späteren eher lahmen Protest gegen Gendersprache. Und welches andere Qualitätsblatt hätte Artikel publiziert wie Jürgen Busches „So treibt man Schindluder“ (28. März 1984), eine ahnungsvolle Beschwörung des Missbrauchs, der durch die Erweiterung des Volksverhetzungsparagraphen auch zulasten einer nun juristisch überwachten Geschichtsschreibung eingeführt wurde? Ähnliches gilt für Fests Grundsatztext „Die geschuldete Erinnerung“ (29. August 1986), mit das Luzideste, was zu inkriminierten Geschichtsvergleichen und -tabus je verfasst wurde.

Als ich die „FAZ“ abonnierte, galt sie als Leitmedium für Gebildete und Manager, durch ihr Rezensionswesen führend für Kultur, Wissenschaft, selbst Sport. Sie stand für Marktwirtschaft, Totalitarismus-Kritik und Skepsis gegen 68er-Utopien wie manche Dogmen der Frankfurter Schule. Sie opponierte gegen die Preisgabe der deutschen Einheit, die doppelte Staatsangehörigkeit oder, von zahlreichen Ökonomen gestützt, den Euro und den (inzwischen mehrfach gebrochenen) Vertrag von Maastricht. Bis zur Entlassung Holger Steltzners auch gegen Merkels Handhabung der Migrationskrise und Klimapolitik. Noch 2010 gewährte man dem Bevölkerungswissenschaftler Herwig Birg Raum für zehn Grundkurse zur Demographie. (Heute spottet man über Russlands „Feindbild“: Kinderlosigkeit.) Sarrazin kam zu Wort, und Schirrmacher entdeckte den Youth-Bulge-Effekt, um ihn schnellstens zu vergessen. Als man nach der Wende das Verhalten von DDR-Kulturschaffenden diskutierte, rückten als willige Weißwäscher auch westdeutsche Intellektuelle ins Visier. Die larmoyante Opferpose der Staatsautorin Christa Wolf verfing nicht.

Im Feuilleton fanden sich spritzige Theaterkritiken von Gerhard Stadelmaier, Georg Hensel oder Günther Rühle neben versierten Bildungskommentaren von Konrad Adam. Positiv im Gedächtnis blieben mir die Serien „Frankfurter Anthologie“, „Romane von gestern – heute gelesen“ oder „Meine Schulzeit im Dritten Reich“, obwohl ich nicht alle Wertungen teile. Reich-Ranickis drastische Buchverrisse oder -hymnen zeigten Belesenheit und Esprit. Ausgewogen waren sie eher selten, was ich in Kauf nahm, da es immerhin auch verbohrte Kommunismus-Apologeten traf. Was mir damals entging, war seine verheerende kulturpolitische Lobby- und Ausgrenzungsarbeit hinter den Kulissen zulasten der Literaturgeneration vor dem „Kahlschlag“. Und selbst Redaktionskollegen litten unter seinem mit Nazi-Unterstellungen gespickten Furor gegen alle, die er der Relativierung verdächtigte.

Dagegen erlaubte die „FAZ“ noch lange anspruchsvolle vergangenheitspolitische Kontroversen: vom Holocaust-Film, dem Sabine Lietzmann kommerzielle Verkitschung vorwarf, über den (als Marinerichter attackierten) Ministerpräsidenten Filbinger bis zur Bitburg-Kampagne 1985, durch die eine von Kohl und Reagan geplante Kriegsaussöhnung auf dem dortigen Friedhof ins tages- und erinnerungspolitische Fahrwasser geriet. Eckhard Fuhr verteidigte unkonventionelle Historiker wie Rainer Zitelmann oder missbilligte die Hetze gegen den nationalbewussten sächsischen Innenminister Steffen Heitmann, die ihm das Bundespräsidentenamt verbaute. Volker Zastrows und Bogdan Musials fundierte Kritik an Heers Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ (1995) zwang Philipp Reemtsma, das Projekt zurückzuziehen und erheblich zu überarbeiten. Außenminister Fischers Weigerung, bei Jubiläen älteren (als NS-„Mumien“ verdächtigten) Diplomaten späte Glückwünsche auszusprechen, wurde im Blatt, gestützt durch zahlreiche Leserbriefe, heftig gerügt.

Der Historikerstreit über den „kausalen Nexus“ zwischen Gulag und Auschwitz führte 1986 zum Bruch zwischen Fest und Reich-Ranicki. Jener hatte Noltes bei den Römerberggesprächen unterdrückten Vortrag „Vergangenheit, die nicht vergehen will“ publiziert und verteidigt. Auch Schirrmacher tat das und verstand Habermas’ Polemik als Machtsicherung eines „listenreichen Konservatismenfahnders“. 1998 hielt er gar die Laudatio auf Martin Walser, dessen Paulskirchen-Rede die „Omnipräsenz von Auschwitz“ und die „Monumentalisierung der Schande“ als erinnerungshinderlich kritisierte. Nach einem in der „FAZ“ darüber ausführlich geführten Streit zwischen der Bubis- und der Walser-Fraktion tat er alles, um die Kontrahenten wieder zu versöhnen.

Umso mehr überraschte 2001 Schirrmachers Intrige, als er ein von Walser vertraulich zugeschicktes Typoskript noch vor dem Druck zum Rassismus-Skandal aufbauschte. Eine Perfidie, mit der dieser (auch zwischen Kohl und Joschka Fischer lavierende) Karrierist endgültig von Fest zu Reich-Ranicki überlief, um als sein Hauptpanegyriker auch dessen Antisemitismus-Dauerverdacht zu adaptieren. Darüber hinaus verlor das Blatt Jahr für Jahr stärker seine Offenheit für Debatten und tatsächliche Meinungsvielfalt. Bald empfand man fast schon den (2018 entsorgten) Blogger Don Alphonso als konservativen Fremdkörper.

Niveauverfall

Anders als Gegner behaupteten, war die „FAZ“ nie eine bloß finanzhörig-konservative oder gar rechte Barriere gegen den linken Mainstream. Allenfalls bot sie mehr Binnenpluralität und ein breiteres Meinungsspektrum. In dem Maß jedoch, wie die 68er immer mehr Führungsetagen besetzten und heute selbst Wirtschaftskonzerne einen „woken Kapitalismus“ verordnen, passte sich auch diese Zeitung an. Das ließe sich besser ertragen, hätten sich auf dem deutschen Medienmarkt, jenseits von Nischenverlagen und Internet, andere Träger der Meinungsvielfalt gezeigt. Stattdessen herrscht, nachdem auch der Springer-Verlag sein Fähnchen nach dem Wind drehte, Gleichförmigkeit allerorten. Härter formuliert: freiwillige Selbstgleichschaltung à la Blockmedien.

Nie hätte man früher gezweifelt, ob bestimmte Artikel von der „FAZ“ stammten oder von links-„liberalen“ Blättern. Doch die „zivilgesellschaftliche“ Generalmobilisierung gegen Rechts fördert parteiliche Profillosigkeit. Der Journalistennachwuchs wurde hierzulande ohnehin überwiegend links sozialisiert. Und staatliche Geldströme favorisierten eine Personalpolitik, über die der Medienhistoriker Peter Hoeres schrieb: „Die ‚FAZ‘ holt sich ihre Redakteure heute gern von der ‚taz‘, wohingegen ihre Pensionäre in der ‚Jungen Freiheit‘ schreiben.“ Massiver Ideologieimport war die Folge. Ansonsten gilt meist: „Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing.“

Die zentralen Globalagenden wollen bedient sein: Massenimmigration, LGBTQ, Corona-Diktatur, CO2-Phobie, Ketzerjagd, getarnt als uferloser Kampf gegen Alternative, „Rassismus“ oder „Antisemitismus“, dazu Waffenhilfe für die Ukraine. Mangelnde Bereitschaft zum sachlichen Abwägen macht Hunderte von Beiträgen schlicht spannungslos. Vom Leitartikel zur Theaterkritik, von der Buch- bis zur Filmrezension verbleibt meist nur noch Wortbalsam für „gerettete“ Wokistani.

Fahrlässig wird die weithin sakrosankte EU mit Europa gleichgesetzt. Ihre monströse Bürokratie, die höchstens semidemokratisch zunehmend nationale Kompetenzen beziehungsweise Souveränität aushebelt, gigantische Steuereinnahmen vielfach nach dubiosen Kriterien umverteilt oder durch teuerste Ideologieprojekte Geld verbrennt, ist kaum noch ein ernstlich behandeltes Thema. Wer sie infrage stellt, gilt als böse oder dumm. Eine alternative Russland-Politik von AfD oder BSW können oder dürfen sich Redakteure offenbar nur als Gesinnung vorstellen, die „Russlands Imperialismus liebedienerisch deckt“ (24. September 24). Eine Vokabel wie „Putin-Versteher“ schrumpft zum Schimpfwort, wobei man im Umkehrschluss folgern darf, dass Baerbocks „Feministische Außenpolitik“ und ihre Claqueure sich um Verständnis gar nicht erst bemühen. Analog werden aktuelle Nahost-Probleme zum nur einzig vertretbaren Pro oder Contra moralisch simplifiziert.

Innenpolitisch malt sich für „FAZ“-Schreiber die Welt als Szenerie voller alternativer Teufel, denen man mit Horrorgeschichten oder Kalauern gerecht wird. Letzteres in Greser & Lenz’ Erkundung des Ostens per Sprechblase vom 25. September 24: „HJ heißt Höckejugend“. Harald Martenstein schrieb über Plattheiten dieser Art schon 2014: „Immer wenn ich Nazivergleiche lese, denke ich: Da sind jemandem die Argumente ausgegangen. Da war jemand intellektuell ein bisschen überfordert, deshalb musste er Hitler zu Hilfe rufen.“ Ein Verbot für deutsche Debatten, „seinen jeweiligen Widerpart mit den Nazis zu vergleichen“, führte zur sofortigen „Niveausteigerung in den Feuilletons“. Mehr noch: Das gesamte öffentliche Leben profitierte davon.

Alle Ressorts wurden durchpolitisiert. Im „Feuilleton“ folgen Selenskyj-Elogen und „Analysen“ von Merkels eher langweiligen Memoiren auf Polemiken über Trump, Putin, Orbán, Erdoğan und ihre Länder. Und was die Vermengung von Bericht und Werbung betrifft, finden sich ganze zwei Seiten über Ikea-Kataloge (1. August 24: „Eine zivile Raumrevolution“). Selbst von elementaren Bildungsstandards verabschiedete sich die einstige Zeitung für Gelehrte durch den Beifall heischenden Abdruck des Reports eines Ex-Ausbildungslehrers in Baden-Württemberg.

Dessen Schilderung einer von ihm verfälschten Abiturprüfung unter dem sprechenden Titel „Da weiß ja der Goldhamster mehr“ belegt ein modisch qualitätsfeindliches Herz für Schüler. Konzedierte er doch einer begabten Sportlerin, deren Talent- wie Fleißmangel in Englisch offen zutage trat – sie verwechselte etwa im Spezialgebiet „Amerikanische Landeskunde“ die Demokraten mit den Republikanern – gegen eigene Überzeugung eine „Befriedigend“, was das „Mangelhaft“ der übrigen Prüfer kompensierte. Dass solche weitere Senkung gymnasialer Anforderungen heftigste Leserbrief-Proteste hervorrief, kam für die Redaktion wohl unerwartet.

Stellvertretend für Wirtschaft und Finanz belegte schon Professor Brenner detailliert, wie Arbeitsmarkt-Statistiken zur „regierungsfrommen Asylpropaganda“ geschönt wurden. Schlagzeilen wie „Euro-Inflation steigt unerwartet“ (31. Juli 24) stärken das Kompetenz-Image der Sparte kaum wie so manche Kommentare zum Gold. Die Wissenschaftsredaktion, deren Musterung sich hier auf Corona konzentriert, hat sich durch blinde Regierungsgefolgschaft schlicht desavouiert. Allen voran Joachim Müller-Jung, der globale Medizin-Koryphäen wie Sucharit Bhakdi als „Wirrköpfe“ und „Verschwörungstheoretiker“ abtat. Allein was im eigenen Blatt seit der politisch abgeblasenen „Pandemie“ widerwillig an Fehldiagnosen eingeräumt werden musste, kommt einem journalistischen Desaster gleich.

Der Sportteil, früher ein Eldorado intensiver Fachanalysen wie weiterführender Betrachtungen, denaturierte zum Wurmfortsatz einer interessengelenkten Politsparte, unter Verzicht auf Basisinformationen. Belege dafür sind Legion, stellvertretend präsentiert in meinem Buch „Fußball war unser Leben“ (Manuscriptum 2024). Man feiert die verquere Pariser Dragqueen-Parodie von Leonardos „Letztem Abendmahl“ mit einer Seite Selbstapologie von Patrick Boucheron oder rät jüngst dem DFB, Musks Plattformen zu verlassen. Es lebe das woke Informationsmonopol, das uns vor „Fake News“ und „Hassrede“ bewahrt!

„Fürsorglicher“ Haltungsjournalismus

Zur intellektuellen Ehrenrettung des „FAZ“-Teams unterstelle ich mal, dass wenigstens einige Mitarbeiter schlauer sind als ihre Artikel. Ich bezweifle zumindest, dass alle Correctivs „Wannsee“-Schauermärchen zur Remigration für bare Münze nahmen oder das erzdumme Narrativ, wonach der Wählerverlust der Kartellparteien die Demokratie gefährde, statt dass sich dabei eine Repräsentationslücke füllt. Trotz gegenteiliger Propaganda dämmert etlichen wohl auch, dass pseudowissenschaftliche Klassifikationen wie „rechtsextrem“ oder „erwiesen rechtsextremistisch“ keine objektive Evidenz für (ohnehin bedenkliche) verfassungsmäßige Ausgrenzungen besitzen. Andere Windmühlen-Kämpfer gegen Rechts dürften durch Augenschein inzwischen realisiert haben, welche Bevölkerungsgruppe tatsächlich den lebensgefährlichen Antisemitismus ins Land brachte.

Offiziell verklärt die „FAZ“ Steinmeier zum „Hort der Staatsvernunft“ (8. November 24) oder übertitelt den überfälligen Rücktritt eines Kevin Kühnert: „Ausnahmetalent steigt aus“ (8. Oktober 24). Auch Habecks Kanzlerkandidatenkür auf dem Grünen-Parteitag wird mit Glücksfotos zelebriert, als werde gerade der Kosmos gerettet (18. November 24). Und Geyers gefühlsbesoffener Kommentar zu Ricarda Langs Abschiedsrede lockt Parodisten ans Werk: „Ein Ereignis ebenso emotions- und tränenreich wie klarsichtig und selbstreflexiv. Wer wollte ihr die Authentizität absprechen, jenen grünen Herzenswert.“ Ich weigere mich zu glauben, dass wirklich allen entging, welche diplomatischen Blindgänger uns gerade vertreten und welch geistige Verzwergung unsere „Elite“ mittlerweile charakterisiert.

Es bessert zwar wenig, statt Borniertheit Zynismus zu unterstellen. Doch zur subjektiven Rechtfertigung solcher Lobby-Loyalität kommt noch anderes hinzu: eine unter Haltungsjournalismus firmierende Selbstverpflichtung beziehungsweise Umdefinition des Presseauftrags vom investigativen Deuter zum willfährigen Handlanger im Dienst einer vermeintlich höheren Sache. Im Roman „Zwischen Welten“ (2023) haben Juli Zeh und Simon Urban mit satirischer Schärfe diesen aktivistischen Medientypus aufgespießt, der karrieregeil sein Berufsethos verrät: „Eure Aufgabe als vierte Gewalt ist doch die Kontrolle der anderen drei. Wie wollt ihr das machen, wenn ihr selbst eine Agenda habt?“

Schon seit Jahren liest die Hauptfigur kaum noch Zeitungen, „weil ich es nicht ertrage, dass die Trennung zwischen Nachricht und Kommentar fast vollständig“ verlorenging. Jede Information werde zu „Meinungsbrei“ verrührt, „getrieben vom Gekreisch in den sozialen Medien. Beschweren! Empören! Verdammen! Fordern!“ Wäre es da nicht „viel innovativer, mal wieder furztrockenen, trotzig objektiven, brutal neutralen Faktenjournalismus zu machen“?

Nach Simon Strauß, dem zuweilen peinlichen Sohn eines geistreichen Nonkonformisten, wäre das grundfalsch. In einem programmatischen Artikel vom 19. Oktober 2018 schilt er die Emanzipation vom Nanny-Journalismus zugunsten einer selbständig zu bildenden Meinung als grobe Anmaßung. Keine erziehende wie zurechtweisende Gewalt als „verantwortungsethische Autorität“ über sich zu akzeptieren, sei fast schon ein „säkular-häretischer Gedankengang“. Vehement beharrt Strauß auf dem elitären Gatekeeper-Anspruch angesichts von „minderwertigen Meinungen“. Seine Tirade gegen erschröckliche Populisten als „vorlaute Wut- und Moralbürger“ verrät, dass er deren verzweifelte Notwehr gegen postdemokratisches Durchregieren, das mittlerweile fast ganz ohne Volk auskommt, nie begriffen hat. Stattdessen lamentiert er nostalgisch: „Von Kirchen, Parteien, Gewerkschaften und Zeitungen lässt man sich eh längst nichts mehr sagen, von Gerichten, Künstlern und Klimaforschern eigentlich auch nicht.“

Dass die gepriesenen Institutionen alles taten, ihren Ruf zu ruinieren, ist ihm entgangen. Und schlimmer noch, packt er gegen Widerspruch den verbalen Knüppel aus: „Wer meint, dass sich Meinungsfreiheit mit Verächtlichkeit und Liberalität mit Rücksichtslosigkeit übersetzen lässt, der denkt zumindest im übertragenen Sinne verfassungsfeindlich.“ Haldenwang, übernehmen Sie! Pardon, der darf’s ja nicht mehr. Ein so subtiler Rechtsdenker wird künftig im Bundestag gebraucht. Und Herr von Rochow ist leider schon verstorben, der vor knapp 150 Jahren dekretierte, Untertanen stehe es nicht zu, „an die Handlungen des Staatsoberhauptes den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen“.

Die Mittel

Solche Bevormundung bedingt zunehmend Sterilität. Zwar erwartet kaum jemand standpunktlosen Journalismus. Medien sind oder waren stets Partei, in mehr oder weniger vertretbarem Rahmen. Doch ein Qualitätsblatt sollte mehr sein als eine verdeckte PR-Agentur und mehr bieten als Feind-Klischees, die den politischen Gegner zur Unkenntlichkeit verzerren. Man denke an die proportionslose Dämonisierung, mit der zum Beispiel ein Höcke, Elsässer, Kubitschek oder Sellner als urböse Dracula-Revitalisierungen verkauft werden. Schnitzlers „Schwarzer Kanal“ lässt grüßen. Durch bewusste Parteinahme muss auch die heimische Beliebtheit von medialen Top-Unholden wie Trump oder Putin für hiesige Leser völlig unverständlich bleiben, zumal die „korrekten“ „FAZ“-Propheten analytisch so oft danebenliegen.

Auf Dauer schadet eben die rigorose Selektion von Fakten, Themen und Gegenargumenten. Während die AfD anfangs als Luckes Anti-Euro-Partei sogar noch Wohlwollen fand, ging die Redaktion 2015 auf rabenschwarzen Gegenkurs, der selbst diskursfeindlichen Rowdys in Hörsälen, auf Buchmessen oder der Straße zumindest Verständnis entgegenbrachte. Wenn dabei in ermüdender Litanei „rassistische“ oder antiwoke Chats skandalisiert wurden, erfuhren wir statt des Wortlauts häufig nur wertende Resümees. Und bei immigrationsbedingten (oft nur „mutmaßlich“ genannten) Gewalttätern spürte man den Eifer, die Ethnie zu verschleiern, so erfolglos dies meist auch geschah.

Ohne soziale Medien oder Schweizer Zeitungen lebten wir tief im Tal der Ahnungslosen, in dem uns Russlands Feldzug fast ausschließlich über Kriegsverbrechen oder Ziviltote veranschaulicht wird, während die Ukraine einen lupenreinen Freiheitskampf führt. Man feiert nach dem Ampel-Crash steigende Mitgliedsanträge der Mainstreamparteien und übergeht in der statistischen Graphik den diesbezüglichen Spitzenreiter AfD (20. November 24). Lückenpresse vom feinsten!

Gemäß zweierlei Maß erfahren wir, welche Plattformen in Russland, China, Arabien, Pakistan oder „hinten fern in der Türkei“ gerade gesperrt oder welche obrigkeitliche Restriktionen in Italien, Polen, Ungarn oder der Slowakei verfügt wurden. Berliner oder EU-Löschaktionen im Netz oder sonstige justiziell-administrative Willkürakte zur Beschränkung der Meinungsfreiheit laufen apologetisch unter „Demokratieschutz“. Rechte in Europa wie Amerika verbreiten (die Menschenwürde verletzende) „Verschwörungstheorien“, Linksgrüne, selbst im Wahlkampf, dienen der reinen Aufklärung. Wo immer in der Welt gegen den Nutzen westlicher „Eliten“ abgestimmt wird, weiß die „FAZ“ bereits am Tag der Auszählung, dass Betrug im Spiel war. Doch das für Schwindeleien strukturell so anfällige US-Wahlsystem einmal ernsthaft im Kontext von Trumps Vorwürfen zu erörtern (darunter etwa die statistisch groteske Wisconsin-Wählerkurve), ersparen „fürsorgliche“ Faktenverwalter ihren Lesern. Ähnliches galt in Sachen Corona für die von internationalen Medizinern getragene „Great-Barrington-Erklärung“.

Jede kleinste, mit der Goldwaage gewogene rechte Derbheit wird weltweit hinausposaunt. Doch wenn Annalena B. kenntnislos in (internationalen) Fettnäpfchen herumtrampelt mit periodischen Sprachschnitzern in „Deutsch“ oder „Grundschulenglisch“ (Werner Reichel), herrscht meist wohlwollendes Schweigen, wenn nicht gar 2021 hanebüchen verkündet wurde: „Für ihre Sachkompetenz wird sie stets gelobt.“ (Siehe die ominöse Stromspeicherung im Netz!) Dass die „FAZ“-nahe „Fazit“-Stiftung allein vom Auswärtigen Amt binnen elf Jahren Aufträge von gut 36 Millionen Euro einstrich, fördert offenbar solche Einsichten.

Dem simplen Kontrastbild entspricht das Vokabular. Rechtsalternative Empörung ist durchweg „Hetze“: „Hass tarnt sich als Kritik“ (7. Oktober 24). Skeptiker gegenüber Regierungsexperten heißen im Ketzer-Jargon „Corona“-, „Klima“- oder „Klimawandelleugner“ (13. November 24). Toleranz, Vielfalt oder Antidiskriminierung entarten zu toxischen Kampfbegriffen im Dienst eines grundlegenden Etikettenschwindels. Auf Verlust an Sprachsensibilität verweist die denunziatorische Umkodierung „Querdenker“. Von Verachtung des Lesers zeugt der ironielose Umgang mit Begriffen wie „Sondervermögen Bundeswehr“, „Friedensfaszilität Ukraine“ oder Selenskyjs „Siegesplan“. Wo man sich früher lieber dem Vorwurf tantenhafter Betulichkeit als dem reißerischer Agitation aussetzte, herrscht heute vielfach ein von tausendfacher Wiederholung geprägter Einpeitscher-Stil (zum Beispiel „völkerrechtswidriger Angriffskrieg“, als träfe das nicht für das Gros der Militärkonflikte zu oder als hätte man es bei den Lesern mit Klippschülern zu tun).

Manche Argumentations-Volten erklären sich aus dreister Spekulation auf Leser-Vergesslichkeit. 2015 verblüffte Berthold Kohler damit, ausgerechnet Pegida, die ständig vor solchem Terror gewarnt hatte, für die „Charlie Hebdo“-Morde verantwortlich zu machen. Solch befremdliche Schuldzuweisung wiederholte sich während der Fußball-EM in Katar, als er im Verbund mit „Sport“-Redakteuren wie Horeni, Theweleit, Kamp und Co gnadenlos auf unsere gerade ausgeschiedene Nationalmannschaft eindrosch. Dieselben ideologischen Scharfmacher, die das Team über Jahre in jenen leistungsfeindlichen Regenbogen-Schlamassel getrieben haben, lästerten nun feist über dessen „Hypermoralismus“.

Ähnlich charakterlos ging es nach den Ost-Wahlen im Herbst 2024 zu. Nun geißelte Kohler die Altparteien, weil sie die Sprengkraft der Masseneinwanderung verkannt hätten: „Das Debakel in Sachsen und Thüringen schreit die Ampel an: Es ist die Migration, Dummkopf!“ (2. September 24). Und Jasper von Altenbockum (24. September 24), der sich zuvor nicht entblödet hatte, den Mannheimer Messermörder mit Impf-Protestlern in einen Topf zu werfen, spottete über den „Irrglauben, die Hinwendung zur AfD und zum BSW beruhe auf Dummheit oder auf Tiktok-Manipulation, nicht auf Meinungsbildung“. Ein klassisches „Haltet den Dieb!“. Denn wer förderte über ein gutes Jahrzehnt die komplotthafte Apperzeptionsverweigerung bezüglich migrationsbedingter Sozialkosten, indem man alle, die es längst besser wussten, zu völkischen Menschenfeinden oder „Nazis“ stempelte? Die heute das Establishment einer langen Leitung bezichtigen, sind dieselben, die „Brandmauern“ propagieren, während ihr Kollege der aus Opportunismus und Ressentiment geschmiedeten Ostkoalition das Gütesiegel vermeintlicher Ideologiefreiheit verleiht: „Wie Klugheit in Thüringen gewann“ (28. November 24).

Wo bleibt das Liberale?

Im Einklang mit dem Parteienkartell grassiert freiheitsfeindlicher Alarmismus. Zudem monopolisiert man die „Wahrheit“, indem alternative Forderungen nicht als „richtig“ oder „falsch“, „plausibel“ oder „abwegig“ klassifiziert werden, sondern als „unsagbar“, „unmoralisch“, „extremistisch“ oder „verfassungsfeindlich“. Zu feig oder abhängig, sich echtem Diskurs zu stellen, konzentriert man sich aufs Moralisieren und Kriminalisieren. Vom liberalen Anspruch oder Outfit, das dem Organ seit den Anfängen anhaftet, verblieb höchstens ein Lendenschurz. Und die Redakteure verdrängen, wie unser Rechtsstaat täglich stärker verheert wird.

Kein Einspruch gegen absurde, offensichtlich politische Gerichtsurteile in der Causa „Alles für Deutschland“. Kein Protest, als in Weimar bei einem Richter und Gutachtern, die die Maskenpflicht für Kinder abweichend einschätzten, Hausdurchsuchungen erfolgten – ein wahrlich perverses Verständnis von Gewaltenteilung. Allenfalls leise, vornehmlich pragmatische Bedenken bei Faesers Verbot von „Compact“ und seinem angeblich „umstürzlerischen“ Netzwerk, gemischt mit Häme, dass nun mal wieder ein politischer Konkurrent geschädigt wurde. Selbstentlarvend ist auch ein illiberaler Corona-Kommentar unter dem Titel: „Freiheit für die, die sie verdienen“ (15. Dezember 2021).

Auftrittsverbote für Martin Sellner werden gefeiert, als lebten wir noch unter Metternich. Substanzlose Albernheiten (wie der später nicht bestätigte Hitler-Gruß) werden nachgeplappert: „Die Polizei ermittelt.“ Man applaudiert Grundgesetz-Änderungen, die einzig dazu dienen, bei einem Machtverlust der Opposition Wirkungsmöglichkeiten zu verbauen. Beifall für zahlreiche formaljuristische Tricksereien der Etablierten, (gewohnheits-) rechtliche Parlamentsansprüche und -posten zu verweigern. Jeder Verbotsruf Richtung AfD erhält im Blatt großzügig Raum, als handle es sich um Demokratie-Bewahrung statt um den jämmerlichen Versuch, den Wählerwillen zu kassieren.

Nicht jeder „FAZ“-Artikel enttäuscht. Doch zulasten der Seriosität schwebt über allem das Damoklesschwert politischen Framings. Im November, zu seinem 75-jährigen Jubiläum, verkündete das Blatt, man fühle sich den frühen Leitlinien noch immer verpflichtet: Die „Wahrheit der Tatsachen“ müsse „heilig“ sein, die Redaktion sich einer „strengen Sachlichkeit in der Berichterstattung befleißigen“, „Andersmeinenden gegenüber immer Gerechtigkeit walten lassen“ und sich „bemühen, nicht an der Oberfläche der Dinge stehen zu bleiben“. Wie schön! Auch die Erde ist ja bekanntlich eine Scheibe.

Nur möchte ich diese Art Diagnose und Selbstverblendung nicht weiterhin mitfinanzieren samt einem Journalismus, der sich so offenkundig als Manipulationsinstrument der Postdemokratie erweist.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 20. Dezember erscheinenden Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 249.