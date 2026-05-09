Susanne Dagen Deutschlands letzte Buchhändlerin

09. Mai 2026

Wie eine mutige Vollblut-Unternehmerin die Kulturszene aufmischt

von Michael Klonovsky

Das ist sie also, die legendäre Buchhandlung am Dresdner Elbhang. Ein Refugium der Liberalität und geistigen Freiheit für die einen, ein Treffpunkt der Ewiggestrigen und Dunkeldeutschen für die anderen. Die einen hätten gern mehr solche Orte in Deutschland, die anderen würden gern auch diesen dichtmachen, aber nur aus Gründen der …

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