Julian Reichelt und Mathias Döpfner „Bild“ jetzt runderneuert

25. Oktober 2021

Knabe und Kurz grüßen nett von außen

von Michael Klonovsky

Die nächste Hexerinnen- und Hexenjagd beginnt: „Mathias Döpfner, der Schwurbler: BDZV-Präsident hält Deutschland für neuen autoritären DDR-Staat.“ Oder wie Stefan Niggemeier twittert: „Es ist eine Schande für die deutschen Zeitungsverlage, dass jemand wie Döpfner ihr oberster Repräsentant ist.“

Dass mit dem „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt die einzige halbwegs regierungskritische Führungsfigur eines etablierten Mediums gefeuert wurde, genügt dem „zivilgesellschaftlichen“ Hyänenrudel nicht. Wenn Würstchen wie Niggemeier einen Konzernchef anpinkeln, müssen sie sich verdammt sicher fühlen.

Ein amerikanischer Journalist mit dem Somewhere-Namen Smith, aber vom Zentralorgan der „globalistischen Woken“, der „New York Times“, erhielt Einblick in private Nachrichten, die der Springer-Vorstandschef mit einer Person ausgetauscht hatte, die ein kultivierter Mensch nicht zwingend persönlich kennen müsste. Dergleichen rächt sich nämlich bisweilen.

Zitat von DWDL.de: „Smith berichtet in seinem lesenswerten Stück von Textnachrichten zwischen Döpfner und Benjamin von Stuckrad-Barre. Demnach schrieb der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer über seinen ‚Bild‘-Chefredakteur wörtlich (wie Smith am Montag auf Deutsch noch nachgereicht hat): ‚Er ist halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda-Assistenten geworden.‘ Julian Reichelt, der letzte Kämpfer gegen einen neuen autoritären DDR-Staat? Wissend darum, wie oft diese Tonalität sich dann in den folgenden Monaten in der Berichterstattung von ‚Bild‘ niederschlug, war das kein zufälliger Gag, sondern Kurs des Hauses.“

Wenn jemand frech behauptet – und sei es nur im privaten Verkehr –, die BRD sei ein autoritärer Staat, muss er für diese Lüge abgestraft werden, idealerweise mit dem Verlust seines Jobs und seiner Reputation. „Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Nulltarif“, wie die Kanzlerin in ihrer jetzt schon legendenumwobenen „flammenden Rede für Meinungsfreiheit” („Stern“) sagte. Bei uns herrscht Toleranz, und wer da nicht mitzieht, wird aus dem Kreise der Tarifpartner verstoßen. Ja, wo samma denn!

„Wenn Naidoo im TV schwurbelt, fliegt er raus. Und Döpfner?“ Ein Leser meint: „Schwurbeln ist das neue Jüdeln.“

Kommentariat und Twittermob wollen zeigen, dass sie praktisch jeden in die Knie zwingen oder, bei Bedarf, ganz erledigen können, der die Wände des Meinungskorridors auch nur schrammt, ob es sich nun um Professoren, Schauspieler, Wissenschaftler oder Konzernmanager handelt (Politiker hier noch eigens zu erwähnen, grenzte an Sexismus gegen Huren). Selbstverständlich steht es jedem frei, den Rubikon zu überschreiten, aber dann muss er fortan als Paria leben. Da die meisten dieser Leute den sozialen Tod und das Nicht-mehr-Eingeladenwerden mehr fürchten als den kommoden Ekel des Dazugehörens, wird sich so schnell nicht zeigen, wie viele eigentlich dissident sind beziehungsweise sein könnten.

Wann immer in letzter Zeit Karrieren beendet wurden, steckte dasselbe Prinzip, dasselbe Milieu dahinter. Nehmen wir den Fall Hubertus Knabes, des entlassenen Leiters der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Die Vorwürfe gegen ihn erinnern nicht zufällig an die gegen Reichelt erhobenen, auch wenn Knabe nicht selber bezichtigt wurde, sondern man ihm nur unterstellte, er sei als Dienstherr gegen die sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen nicht entschieden genug vorgegangen. Die kaum je nachgewiesene, meistens nur behauptete sexuelle Belästigung ist eine Wunderwaffe, sie trifft immer, hinterlässt mit Sicherheit Verletzungen und tötet hinreichend oft. Nicht dass diese Waffe nötig wäre, es geht auch anders. Der Rücktritt von Sebastian Kurz ist aus dem nämlichen Milieu organisiert worden, desgleichen die Honigfalle für Strache. Kurzens rigorose Ablehnung der Massenmigration hat ihn untragbar gemacht, da konnte er beim Kampf gegen Corona hyperkompensieren, wie er wollte. Es geht darum, dass kein Nichtgefügiger mehr irgendeine Führungsposition in der westlichen Welt besetzt, dass alle nach derselben globalistisch-egalitär-diversen Marinade riechen, in der sie eingelegt und mehrfach gewälzt wurden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Acta diurna“.