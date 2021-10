Eine andere Freiheit Pflichtfilm für Eltern in sehr traurigen Zeiten

22. Oktober 2021

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Zu den finstersten Kapiteln des Corona-Massenwahns gehört die grund- und sinnlose Drangsalierung von Kindern im Namen der sogenannten „öffentlichen Gesundheit“. In einer halbwegs normalen Gesellschaft würde man angesichts der vorliegenden Daten aufatmen und sagen: „Gott sei Dank sind unsere Kinder und Jugendlichen von dieser neuen bösen Krankheit kaum gefährdet! Wenigstens die Kleinsten und Jüngsten können wir in Ruhe lassen!“

Bekanntlich ist das genaue Gegenteil passiert: Es waren gerade die Kinder, die von Anfang an zu den beliebtesten Zielscheiben der Angstpropaganda und des Staatsaktionismus gehörten, vermutlich aus dem einfachen Grund, dass die Tentakel der Bürokratie hier eine besonders leichte Beute haben. Angefangen von den Schauergeschichten über „kleine Tiere auf den Händen, die Oma und Opa töten“ über das Schließen von Spielplätzen zu Beginn der Show bis zur Masken- und Testpflicht in den Schulen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren dem Zugriff der Impfwütigen preisgegeben wurden, deren Appetit allerdings noch lange nicht gestillt ist: Pfizer/Biontech drängen bereits darauf, ihren brandneuen, angeblich total „sicheren und wirksamen“ Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zuzulassen und auf den Markt zu bringen. Ist dies vollbracht, wird die Speisekarte mit Sicherheit um Kleinkinder und Säuglinge angereichert werden.

Die Frage, ob Kinder, Jugendliche oder gar Säuglinge den – noch dazu völlig neuartigen, nur bedingt zugelassenen – Impfstoff überhaupt brauchen, wird dabei schon gar nicht mehr gestellt. Dabei könnte die Faktenlage kaum eindeutiger sein: Diese Altersgruppen sind durch Covid so gut wie gar nicht gefährdet, was selbst die Befürworter der Kinderimpfungen einräumen müssen. Aber wo der Corona-Kult herrscht, wird jegliche Rationalität aufgelöst wie eine Brausetablette im Wasserglas. Die Maschine der „öffentlich-privaten Partnerschaft“ zwischen Regierungen und Pharmakonzernen brummt weiter und setzt ihren Amoklauf unbeirrt fort wie der Terminator.

Angesichts dieses Hintergrundes ist es nicht verwunderlich, dass schon der Trailer des Films „Eine andere Freiheit“ des österreichischen Regie-Duos Patricia Josefine Marchart und Georg Sabransky von den führenden Meinungsmachern mit Gereiztheit und Feindseligkeit bedacht wurde. „Mich widert dieser Trailer gewaltig an“, ätzte der Physiker, Publizist und Berufswichtigtuer Florian Aigner auf Twitter, ohne den ganzen Film gesehen zu haben: „Das sind nicht bloß wissenschaftliche Falschaussagen, das ist moralische Verkommenheit von Schauspieler*innen, die sich Medienpräsenz erschleichen wollen und dabei bereit sind, Menschenleben zu gefährden.“ Der „Standard“ kommentierte „Die Ausschnitte sorgen in sozialen Medien für Aufregung. Den Filmemachern sowie den Protagonisten wird Corona-Verharmlosung vorgeworfen“ und lieferte einen wie gewohnt trüben „Faktencheck“ mit.

Als prominente Aushängeschilder des als Plädoyer aufgezogenen Films konnten die Filmemacher unter anderem die Schauspieler Til Schweiger, Nina Proll und Eva Herzig gewinnen, um für die nötige Publikumsaufmerksamkeit zu sorgen. Schweiger hatte eine starke persönliche Motivation, an diesem Projekt teilzunehmen: Im Zuge des Schweinegrippe-Hypes von 2009 ließ er sich selbst und seine Töchter impfen, was zur Folge hatte, dass eine von ihnen dauerhaft Narkolepsie entwickelte. Das Kinn in seiner Hand versenkt und allgemein eher zerknautscht und erschöpft wirkend, plagt Schweiger sichtlich bis heute das schlechte Gewissen. Seine Finger legen sich immer wieder vor seinen Mund, er seufzt, legt die Stirn in Falten, als fiele es ihm schwer, seine Kritik öffentlich auszusprechen. In der Tat riskiert er als Schauspieler mit diesem „Outing“ einiges.

Gleich zu Beginn gibt Schweiger den Ton an und setzt die Thesen, die im Laufe des Films von verschiedenen Ärzten, Wissenschaftlern und Aktivisten (wie dem unermüdlichen Dietrich Brüggemann) sowie betroffenen Eltern und Kindern untermauert werden: „Für Kinder ist dieser Virus absolut harmlos, und die Gefahr von so einer Impfung, die man nicht erforscht hat, ist ungleich höher als durch den Virus selber, deswegen halte ich das persönlich für entsetzlich.“ Das „andere Schlimme“ sei „die Gesetzesänderung, die praktisch unser Grundgesetz mehr oder weniger außer Kraft gesetzt hat. Und damit werden jetzt die Leute praktisch erpresst oder verführt. Man sagt: Ja, wir geben euch einen Teil eurer Grundrechte, die man uns eigentlich aufgrund der Verfassung nicht nehmen kann, dann könnt ihr wieder reisen, dann können die Kinder auch wieder zu Oma und Opa gehen ohne Angst ...“ All dies wird im Kern von einem Impfbefürworter bestätigt, der im Film die Gegenpol-Rolle bekommt: Der Universitäts-Professor Reinhold Kerbl aus Graz würde Eltern empfehlen, ihren beispielsweise 16-jährigen Sohn gegen Covid impfen zu lassen, obwohl er zugibt, „dass es Nebenwirkungen geben kann“ und „dass Covid bei 16-Jährigen in der Regel leicht verläuft“. Warum würde der gute Doktor dann trotzdem Ja zur Impfung sagen? Die Antwort ist ebenso empörend wie entlarvend: Weil „ich diesem 16-Jährigen ein möglichst normales Leben wünschen würde, dass er normal in die Schule gehen kann, dass er zum Schulskikurs mitfahren kann, dass er in die Diskothek gehen kann, dass er im Restaurant sitzen kann und dass er nach Amerika fahren kann“. All das würde er „einem 16-Jährigen wünschen“, denn das sei „mindestens so wichtig, wie vor einer Infektion geschützt zu werden“. Mit anderen Worten ist die Impfung zu empfehlen, damit dieser Jugendliche aus der Geiselhaft der Regierungsmaßnahmen befreit werden kann, die Kerbl nicht in Frage stellt und als alternativlos hinzunehmen scheint.

Wozu aber überhaupt 16-Jährigen diese für Jugendliche besonders quälenden Einschränkungen aufnötigen, wenn sie weder von Covid besonders gefährdet sind noch als „Pandemietreiber“ identifiziert werden können? Hier wird rein politisch, nicht medizinisch argumentiert. Der zweite Grund, den Kerbl angibt, ist nicht minder fadenscheinig: „Wenn sich 100 Prozent aller Personen über 50 impfen lassen, würden wir die Kinder nicht impfen müssen. Nachdem aber auch in der Bevölkerung sich maximal 70 Prozent impfen lassen, bleiben 30 Prozent ungeimpft. Und die sind potenziell gefährdet für schwere Erkrankungen. Kinder sind ungefähr 17 Prozent der Bevölkerung, und wenn jetzt 17 Prozent völlig ungeimpft oder nicht immun sind, dann stellen die doch ein beträchtliches Reservoir dar für die 30 Prozent Nichtgeimpften der über 50-Jährigen.“ Nicht die individuelle oder kollektive Gefährdung dieser Altersgruppen soll also hier als Argument herhalten, sondern schlicht und einfach die mathematische Logik der fragwürdigen Doktrin „Herdenimmunität durch Impfung“, die seit März 2020 von der Impfallianz Gavi und kurz darauf von der WHO als Lösung aller Probleme beworben wurde und deren Umsetzung bislang nirgendwo auf der Welt Inzidenzwerte und Hospitalisierungen gesenkt hat.

Die Leben von Millionen Kindern und Jugendlichen werden kaltschnäuzig auf ein „beträchtliches Reservoir“ und zu bloßen Zahlen in einer abstrakten Modellrechnung reduziert. Sie sollen als Verfügungsmasse und quasi als Schutzschilder für all die Erwachsenen herhalten, die sich dummerweise nicht impfen lassen wollen. Muss man ernsthaft noch dazu sagen, dass eine solche Erwägung eine bodenlose Perfidie und eines Arztes unwürdig ist? Dem könnte man etliche ärztliche Stimmen des Filmes gegenüberstellen, die gut begründen, warum die Impfung für Kinder ein weitaus größeres Risiko darstellt als Covid selbst, ganz zu schweigen von dem ungeheuren seelischen und körperlichen Leid, das durch die Regierungsmaßnahmen erzeugt wird.

„Man soll endlich die Kinder in Ruhe lassen“, hält Professor Katrin Skala von der Medizinischen Universität Wien entgegen. „Sie können nicht mehr. Ich sehe es täglich in meiner Arbeit. Wir können das nicht mehr mit ansehen, was jetzt schon mit den Kindern und Jugendlichen ist, und das wird nicht besser werden. Und die sind nicht blöd, die merken sehr wohl, wie sie behandelt werden, wie sie missbraucht werden und welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft haben, nämlich den allerallerletzten. Und einen Menschen gerade auch im medizinischen Handeln als Mittel zum Zweck zu verwenden, ist in höchstem Maße unethisch.“

Das sollte inzwischen jedem, der noch einen Funken Restverstand und „common sense“ bewahrt hat, sonnenklar sein. Wir leben in wahrhaft traurigen Zeiten, wenn eine solche Aussage als „kontrovers“ oder gar, in den Worten von Herrn Aigner, als „moralisch verkommen“ gewertet wird. Insgesamt ein Pflichtfilm für alle Eltern, Erzieher, Lehrer und Ärzte mit einer Fülle von Fakten und Argumenten. Ein Film, der sich auch der Frage stellt, warum ein offener und freier Diskurs über die Impfproblematik offenbar unerwünscht ist. Einsehbar ist er unter anderem auf Youtube über den Kanal Schutzfilm, auf der Netzseite eine-andere-freiheit.com oder in einer gekürzten Version auf der Netzseite des verdienstvollen österreichischen Privatsenders ServusTV.

Information



Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 217.