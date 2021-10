Causa „Bild“-Chefredakteur Was am Fall Reichelts und Döpfners viel erschütternder ist

22. Oktober 2021

Nämlich der gewohnte Kadavergehorsam der Staatsjunkiepresse

von Axel B.C. Krauss

Über die möglichen Hintergründe des Rauswurfes Julian Reichelts als Chefredakteur der „Bild“ ist in den letzten Tagen bereits ausreichend publiziert worden. Ich habe das nicht allzu aufmerksam verfolgt – aus dem simplen Grund, da – auch wenn manche das gewiss wieder als Resignation oder Fatalismus missverstehen werden – Machtmissbrauch beileibe keine Neuigkeit ist. Reichelt scheint diese Macht – wenn das kein Novum in der Geschichte ist – tatsächlich zur Einschüchterung von Mitarbeitern sowie zur sexuellen Erpressung von Frauen ausgenutzt zu haben. Hallo, Harvey Weinstein? Wie gesagt: Das ist alles nicht neu, aber für die Betroffenen natürlich trotzdem schlimm, worüber ich keineswegs zynisch hinweggehe.

Man kann lange und breit darüber spekulieren, warum sich das Haus Springer erst jetzt von Reichelt trennte. Denn man dürfte sicher nicht erst gestern von seinem Verhalten erfahren haben. Auch dazu erschienen bereits Kommentare, zum Beispiel bei „Meedia“ – einem Portal, das bei allen berechtigten Vorwürfen, die dort nun gegen Springer ins Feld geführt werden, bislang allerdings selbst nicht gerade durch Exzellenzjournalismus auffiel, sondern dadurch, mit dem Rudel zu heulen: Jedes offizielle Narrativ, egal zu welchem Thema, wurde bisher immer brav abgenickt und Kritiker ganz mainstreamig verunglimpft. So übrigens auch im Artikel „Was Mathias Döpfner hätte tun sollen“ vom 19. Oktober. Doch dazu gleich mehr.

Ähnliches wie bei „Meedia“ war auf DWDL.de zu lesen („BDZV-Präsident hält Deutschland für neuen autoritären DDR-Staat“). Der Artikel erschien ebenfalls am 19. Oktober 2021.

Man mag von Mathias Döpfner halten, was man will, und natürlich sollte man das Vorgehen des Springer-Chefs in dieser Angelegenheit in Zweifel ziehen. Vor allem, wenn er – wieder mal – gerade so tut, als wäre ausgerechnet die „Bild“ stets ein Hort kritischen Denkens und größtmöglicher Distanz zur Regierung gewesen. Wie bitte? Döpfner soll über Reichelt gesagt haben, er sei „halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt“.

Nichts für ungut: Es gab lange vor Reichelts Aufstieg zum Chefredakteur der „Bild“ ganz andere Journalisten, die noch um einiges mutiger waren und Informationen präsentierten, die man im Mainstream stets vergeblich suchte. So manche von ihnen verloren dadurch ihren Arbeitsplatz und wurden in Schmierenkampagnen getunkt, um ihren Ruf zu zerstören. Für sie ist so eine Äußerung natürlich ein Schlag ins Gesicht, da Döpfner sie – ebenfalls in gewohnter Mainstream-Manier – gar nicht erst erwähnt, sondern stattdessen die falsche Vorstellung weckt, ein Reichelt sei – sic! – „der Einzige“ gewesen, der sich gegen das Merkel- oder, in jüngster Zeit, gegen das „Corona-Regime“ oder besser die Reset-Regierung ausgesprochen hätte.

Zumal ich nicht in Reichelts Kopf schauen kann. Ich kenne seine genauen Motive nicht. Mag sein, dass er in letzter Zeit tatsächlich gegen diese Politik angehen wollte. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass ihm die im Sturzflug befindlichen Auflagenzahlen der „Bild“ nicht entgangen sind … will sagen: Es ist nun wirklich keine „krude Theorie“, hinter diesem angeblich so wackeren „Widerstand“ lediglich ein Schielen nach höheren Verkaufszahlen zumindest zu vermuten.

Es tut mir leid: Ich kann mir einen Reichelt nicht so recht als „Rebellen“ vorstellen. Weder die „Bild“ noch die „Welt“ sind in Corona-Zeiten durch sonderlich kritische Berichterstattung aufgefallen. So wie früher und bei anderen Themen auch schon, nebenbei bemerkt. Wirklich tiefergehende Analysen der überaus realen technokratischen Agenda hinter „Covid-19“, das als Vehikel und Tarnmantel zur Einführung einer knallhart totalitären, korporatistischen „wissenschaftlichen Diktatur“ im Rahmen einer „GPPP“ („Global Public-Private Partnership“) verwendet wird, habe ich dort noch nie gelesen. Kein Sterbenswort. Erst recht nicht bei „Meedia“. Auch nicht auf DWDL.de. Oder bei so manch anderer selbsternannter „alternativer“ „kritischer“ Publikation, die in Wahrheit nichts anderes macht, als brav der Regierung hinterherzutrotten.

Und damit bin ich bei dem Punkt, den ich eingangs angekündigt hatte. Ich möchte die geneigte Leserschaft wirklich nicht zu Tode langweilen – denn sterbenslangweilig und vor allem höchst erwartbar ist so was in der Tat –, aber soll man sich in diesem Land wirklich noch wundern über Äußerungen wie folgende? Bitte sehr, ein Büschel Phrasenstroh von „Meedia“: „Dass im Zuge des ganzen Schlamassels auch noch ein verstörendes Zitat Döpfners aus einer Text-Nachricht an Benjamin von Stuckrad-Barre bekannt wurde, kommt zu alledem hinzu.“

Aber was war denn nun dieses (vermeintlich) „verstörende“ Zitat? Falschfarbenfilm ab: „Der Reichelt-Skandal wird zu einem Döpfner-Skandal. ‚New York Times‘ und ‚Spiegel‘ veröffentlichten einen privaten Chat, in dem Mathias Döpfner Folgendes schrieb: Reichelt sei ‚halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt. Fast alle anderen sind zu Propaganda-Assistenten geworden.‘“

Dies wirft bei mir die rhetorische Frage auf, ob manche Leute die letzten 16 Jahre eigentlich auf der dunklen Seite des Mondes verbracht haben.

Was zum vollständig gerupften Geier ist an dieser Äußerung bitte „verstörend“? Noch mal: Wie auch immer man zu einem Döpfner stehen mag, aber mit diesem Zitat traf er nun mal ins Schwarze. Es ist nicht das Geringste daran auszusetzen. Eine Zustandsbeschreibung der Volksrepublik Merkelkorea, die klarsichtiger nicht sein könnte – auch wenn, es sei noch einmal wiederholt, Springer-Zeitungen wie die „Welt“ nun auch nicht gerade mit Regierungskritik brillierten, was die Zeit seit Ausrufung der Plandemie durch die hochkorrupte WHO im März 2020 betrifft.

Oder muss ich jetzt allen Ernstes zum x-ten Male aufzählen, wie viele Politiken in diesen 16 Jahren gnaden- beziehungsweise „alternativlos“ und über die Köpfe derjenigen hinweg dekretiert wurden, die das alles letztendlich werden bezahlen müssen, und zwar teuer (wie sich derzeit ja schon ankündigt …)?

Recht plump heißt es auf „Meedia“ weiter, Döpfner habe dabei eine „Querdenker-Behauptung“ aufgestellt. Oh, please. Das ist ja Amateurliga.

Auf DWDL wiederrum schrieb Thomas Lückerath: „Man fragt sich schon: Teilen eigentlich die Mitglieder des Bundesverbandes der Digitalpublisher und Zeitungsverleger diese Einschätzung ihres 2020 gerade erst einstimmig (!) wiedergewählten Vorsitzenden Mathias Döpfner? Deutschland, ein autoritärer DDR-Staat? Also jetzt ernsthaft?“

Jap, Herr Lückerath. Ganz ernsthaft jetzt. Weil es nun mal Fakt ist. Und weil besonders die „Corona-Politik“, ob Sie das nun realistisch betrachten oder weiter von einem „liberalen, demokratischen Staat“ träumen wollen, eindeutig und nachweislich totalitäre Züge trägt. Mein Beileid zu Ihrem Verlust …

Übrigens hat Lückerath damit – wenn auch unfreiwillig – eines der Hauptprobleme dieser Zeit auf den Punkt gebracht: Denn das Problem besteht ja gerade darin, dass die meisten Verleger und Publikationen, zumindest des Mainstreams, diese völlig richtige, nein, nicht „Einschätzung“, sondern Tatsachenfeststellung eines zunehmend autoritären und totalitär aufstampfenden Staates eben nicht teilen. Was sie lieber tun sollten. In ihrem eigenen Interesse und dem ihrer Kinder.

Wer selbst nach der x-ten Meldung über angebliche „neue Varianten“ oder „Mutationen“, die keinem anderen Zweck dienen, als die Menschen dahingehend psychologisch zu konditionieren, den Ausnahmezustand bzw. autoritäre/totalitäre Regelungen als Dauerzustand zu akzeptieren – oder wie einige Politiker bereits sagten, vor allem aber Reset-Wortführer Klaus Schwab vom World Economic Forum (WEF): „Es wird keine Rückkehr in die alte Normalität geben“; wer selbst nach Artikeln, wie sie in den letzten Wochen regelmäßig in den Propagandablättchen erschienen und in denen allen Ernstes suggeriert wurde, „viele Menschen“ wüssten mit den bislang wiedergewonnenen Freiheiten, falls man das so nennen kann, gar nicht viel anzufangen (sic!) oder „sehnten“ sich sogar nach dem Zustand unter dem Lockdown zurück (!) – wer selbst da nichts merkt, wer selbst solche Schüsse, um nicht zu sagen Atombombenexplosionen nicht hört, dem ist nicht mehr zu helfen. Solche Leute müssen sich selbst helfen. Sie müssen es selber erkennen – oder gar nicht. Durch ein solches Ausmaß an Verblendung oder Realitätsverleugnung dringen Außenstehende meiner Meinung nach ohnehin nicht mehr durch.

Wünsche gutes Gelingen dabei. Ganz ernsthaft jetzt.