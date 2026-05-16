Der Einkommensinvestor Brookmont Catastrophic Bond ETF

16. Mai 2026

Schutzgeschäft statt Zinsillusion

von Luis Pazos

Es gibt eine Anlageklasse, deren internationale Bezeichnung im größtmöglichen Kontrast zum dahinterstehenden Geschäftsmodell steht. Die Rede ist von Cat Bonds. Katastrophenanleihen, die deutsche Entsprechung, klingt dann auch erwartungsgemäß weniger nach Stubentiger als nach verzinstem Weltuntergang. Tatsächlich ist die Logik hinter diesem speziellen Anleihetypus nüchterne Statistik: Versicherungen lagern damit einen Teil …

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