Der Einkommensinvestor WisdomTree Europe SmallCap Dividend

28. März 2026

Die ungeliebten Schmuddelkinder der Börse in einem Fonds vereint

von Luis Pazos

Technologiewerte, Rüstungsaktien und Edelmetalle – drei völlig unterschiedliche Anlageklassen, die eines gemeinsam haben: Sie sind die unangefochtenen Börsenlieblinge der letzten Jahre. Dreistellige Renditen waren in vielen Fällen eher die Regel als die Ausnahme. Und das zu Recht, oder? Künstliche Intelligenz wird schließlich die Welt verändern, Rüstungsausgaben werden angesichts geopolitischer Spannungen …

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