Der Einkommensinvestor IncomeShares Gold + Yield ETP

16. November 2025

Monatliches Einkommen mit dem gelben Edelmetall

von Luis Pazos

Am 7. Oktober 2025, exakt zwei Jahre nach dem Hamas-Massaker, durchbrach der Goldpreis erstmals die markante Schwelle von 4.000 US-Dollar pro Unze. An diesem Tag stiegen sowohl Spot- als auch Futures-Preise deutlich über diese Marke – ein neues Allzeithoch für das Edelmetall und der vorläufige Höhepunkt eines Aufwärtstrends, der Ende …

