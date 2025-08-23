Der Einkommensinvestor Einbecker Brauhaus

23. August 2025

708 Prozent Dividendenrendite mit Bier statt Bargeld

von Luis Pazos

Rar sind sie geworden, die mittelständischen börsennotierten Brauereien. Ein Relikt jener Epoche, als Bier noch den Status eines Grundnahrungsmittels innehatte und der Jahres-Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland deutlich jenseits der 140-Liter-Marke notierte – das schaffen heutzutage nur noch unsere tschechischen Nachbarn.

Dafür warten die verbliebenen Gerstensaft-Produzenten im Mantel der Aktiengesellschaft mit zwei …