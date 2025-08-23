23. August 2025

Der Einkommensinvestor Einbecker Brauhaus

708 Prozent Dividendenrendite mit Bier statt Bargeld

von Luis Pazos

Artikelbild
Bildquelle: Master1305 / Shutterstock Bärtiger Mann, Technologe, der Brauwerkzeuge überprüft, Notizen macht, die Erfahrung demonstriert, die für die Herstellung von Bier benötigt wird. Konzept von Bier, Brauerei, Herstellung, Qualitätskontrolle

Rar sind sie geworden, die mittelständischen börsennotierten Brauereien. Ein Relikt jener Epoche, als Bier noch den Status eines Grundnahrungsmittels innehatte und der Jahres-Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland deutlich jenseits der 140-Liter-Marke notierte – das schaffen heutzutage nur noch unsere tschechischen Nachbarn. 

Dafür warten die verbliebenen Gerstensaft-Produzenten im Mantel der Aktiengesellschaft mit zwei …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.

Jetzt Abonnent werden.

Anzeigen

drucken

Dossier: ef 255

Mehr von Luis Pazos

Über Luis Pazos

Anzeige

ef-Einkaufspartner

Unterstützen Sie ef-online, indem Sie Ihren Amazon-Einkauf durch einen Klick auf diesen Link starten, Das kostet Sie nichts zusätzlich und hilft uns beim weiteren Ausbau des Angebots.

Anzeige