23. August 2025
Der Einkommensinvestor: Einbecker Brauhaus
708 Prozent Dividendenrendite mit Bier statt Bargeld
von Luis Pazos
Rar sind sie geworden, die mittelständischen börsennotierten Brauereien. Ein Relikt jener Epoche, als Bier noch den Status eines Grundnahrungsmittels innehatte und der Jahres-Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland deutlich jenseits der 140-Liter-Marke notierte – das schaffen heutzutage nur noch unsere tschechischen Nachbarn.
Dafür warten die verbliebenen Gerstensaft-Produzenten im Mantel der Aktiengesellschaft mit zwei …
