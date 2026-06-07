Therapeutische Phänomenologie Peter S. Reznik liest Gesichter

07. Juni 2026

Eine Andeutung von Zusammenhängen zwischen Form und Ausdruck

von Bettina Lohr

Sind Sie mit der Praxeologie vertraut? Falls nicht, sei sie hier kurz eingeordnet. Pierre Bourdieu untersuchte die Gewohnheiten und Verhaltensweisen von Menschen innerhalb sozialer Systeme und zeigte, wie diese durch alltägliches Handeln fortgeschrieben werden. Dabei rekonstruierte er Handlungslogiken und Muster, ohne ihnen vorschnell eine bereits bekannte rationale Ursache teleologisch zuzuschreiben. …

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