05. März 2026
Gesellschaft: Die Welt ist ein Irrenhaus - kein Grund depressiv zu werden
Warum schreien Babys? Kabarettistische Sicht auf die verrückte Gegenwart
von Burkhard Voß
Warum schreien Babys, wenn sie auf die Welt kommen? Kommen Sie mir jetzt ja nicht mit so einer langweiligen medizinischen Erklärung wie Lungenbläschen entfalten. Tatsächlich schreien sie, weil sie die Narrenbühne der Welt betreten müssen.
Im Vergleich zu den 1970er und 1980er Jahren befinden wir uns nun in einem Stadium …
Kostenpflichtiger Artikel
Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.
Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.
Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.
Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten
Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere.
Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.
Jetzt Abonnent werden.