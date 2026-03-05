Gesellschaft Die Welt ist ein Irrenhaus - kein Grund depressiv zu werden

05. März 2026

Warum schreien Babys? Kabarettistische Sicht auf die verrückte Gegenwart

von Burkhard Voß

Warum schreien Babys, wenn sie auf die Welt kommen? Kommen Sie mir jetzt ja nicht mit so einer langweiligen medizinischen Erklärung wie Lungenbläschen entfalten. Tatsächlich schreien sie, weil sie die Narrenbühne der Welt betreten müssen.

Im Vergleich zu den 1970er und 1980er Jahren befinden wir uns nun in einem Stadium …