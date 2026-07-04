Nachruf auf Antony P. Mueller Handlungsreisender für die Freiheit

04. Juli 2026

Ein Riese, der unermüdlich international im libertären Einsatz stand

von Burkhard Sievert

Plötzlich und unerwartet ist Professor Dr. Antony Peter Mueller am 24. Mai 2026 verstorben. Noch am 20. Mai stand ich mit ihm elektronisch in Kontakt. Die Nachricht von seinem Tod traf mich daher umso mehr. Persönlich kannten wir uns seit dem Afuera-Fest in Regensburg im August 2025. Sein Name war …

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