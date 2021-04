Missbrauch staatlicher Macht Wer die Freiheit einschränken will, muss es beweisen können!

21. April 2021

Die Waffe der Liberalen ist die Logik, die Waffe der anderen ist die Gewalt

von Burkhard Sievert

Dieser Artikel ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Liberale bekommen mit der Freiheitsvermutung eine durchschlagskräftige analytische Waffe in die Hand. Die Freiheitsvermutung trennt echte Liberale von den Scheinliberalen, die sich sodann in das Lager der Sozialdemokraten verabschieden können. Echte Liberale kann es nie genug geben, Scheinliberale sind so überflüssig wie ein ...