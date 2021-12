03. Dezember 2021

Für eine entpolitisierte Gesellschaft

„Liberalismus neu gefasst“ führt zuerst eine Situationsanalyse des Liberalismus unserer Zeit durch. Der Liberalismus hat ziel- oder wertorientierte Entwürfe, in erster Linie zur Maximierung der Freiheit. Solche Entwürfe sind ebenso geeignet, ihre eigenen Ziele zu vereiteln wie zu fördern. Alternativ strebt der Liberalismus danach, eine volle Bandbreite an individuellen Rechten zu sichern. Die entsprechenden Verpflichtungen, die akzeptiert werden müssen, sind dem Anschein nach kollektiv, aber in Wirklichkeit treffen sie den Einzelnen und sind lästig. Ihre Auferlegung führt zu einer Ausweitung der Regierung. Der liberale Philosoph und Ökonom Anthony de Jasay (1925–2019) bezeichnet dies als „losen Liberalismus“. Er stellt in diesem Buch intellektuelle Werkzeuge in Form von sechs Grundprinzipien bereit. Diese Grundprinzipien sind entweder selbstverständlich oder können von der Vernunft leicht akzeptiert werden. Diese einfachen, relativ anspruchslosen Prinzipien geben den Umriss einer stabilen politischen Doktrin vor. Die Doktrin ist insofern strikt, als sie den Staat auf obligatorische Aufgaben beschränkt, anstatt ihm einen Ermessensspielraum innerhalb von Regeln zuzugestehen – eine lockere Einschränkung, denn die kollektive Wahl kann qua Mehrheit ihre eigenen Regeln wählen. Der strikte Liberalismus beruht auf den Begriffen Freiheit und Gerechtigkeit, wobei Freiheit sein oberstes Ziel ist und eine Handlung entweder gerecht oder ungerecht ist. Anthony de Jasay bezeichnet dies als „strikten Liberalismus“. Liberale sollten die Werkzeuge von Anthony de Jasay verwenden und unter Bezug auf Freiheit und Recht widerspruchsfrei argumentieren. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Deshalb empfiehlt sich auch für Nichtliberale, die Werkzeuge von Anthony de Jasay zu kennen. Möglicherweise könnten sie geeignet sein, ihre Probleme zu lösen.

