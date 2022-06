24. Juni 2022

Eine besorgniserregende Chronologie

Am 9. September 2020 sagte Christian Drosten im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, es gebe keine Belege dafür, dass Gesichtsmasken vor einer Corona-Infektion wirklich schützten: „Es gibt Länder, in denen man sagen kann, es wurde von Anfang an durchgängig Maske getragen, dazu gehören sehr viele asiatische Länder, und trotzdem ist es zu großen Ausbrüchen des Coronavirus gekommen.“ Ein paar Tage später erklärte Christian Drosten jedoch in einem Interview: „Die Masken bekommen wir so schnell nicht wieder los.“ Der Verleger Michael Hauke ärgerte sich darüber, dass die beteiligten Journalisten den Virologen nicht zur Rede stellten, und spricht von einer „Selbstzensur“ (nicht nur) der deutschen Mainstream-Medien. Hauke verlegt mehrere Lokalzeitungen in Brandenburg und betrieb bis zum März 2020 ein gutlaufendes Veranstaltungsgeschäft mit Theaterkassen. Der erste Lockdown bedeutete das Aus für diesen Veranstaltungsdienst. In seinen Gratiszeitungen, die ebenfalls kurz vor dem Ruin standen, thematisierte Hauke von Beginn an die Politik von Lockdown, Maskenzwang und Impfpflicht. „Inzwischen sind wir bei der Ausgrenzung von Millionen von Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben angekommen, die weder medizinisch zu begründen noch ethisch zu rechtfertigen ist“, so sein Fazit. Wirtschaftlicher Druck konnte Michael Hauke nicht zum Einlenken bewegen: Er verlor den Auftrag für zwei Amtsblätter. Ein Lokalpolitiker flog auf, als er Anzeigenkunden von Hauke telefonisch zur Kündigung aufforderte. Michael Hauke ließ sich aber nicht beirren und setzte sich im Winter 2021/22 an die Spitze der Freiheitsbewegung. Er wurde so in Ostbrandenburg einer der wichtigsten Anführer der Montagsspaziergänge. Seine gesammelten Beiträge aus der Zeit der Pandemie fassen den Wahnsinn dieser, unserer Zeit perfekt zusammen. Wie heißt es so treffend im zweiten Untertitel: „eine besorgniserregende Chronologie“.

„Michael Hauke: Wie schnell wir unsere Freiheit verloren: Eine besorgniserregende Chronologie“ bei amazon.de kaufen