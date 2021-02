12. Februar 2021

Plädoyer für einen hesperialistischen Neubau Europas

Wer gilt heute als ein glühender Europäer? Jemand, der Beethoven mit Debussy vergleicht? Oder doch eher Martin Schulz? Mit Fragen wie dieser befasst sich der vorliegende Sammelband „Renovatio Europae“. Der lateinische Titel des Buches hätte auch „ex oriente lux“ lauten können. Denn die Erneuerung Europas geschieht durch die gesunden, vom Kommunismus befreiten Nationen in Mittel- und Osteuropa. Das liest sich jedenfalls, wenn auch unausgesprochen, aus mehreren Beiträgen des Buches heraus. Der Herausgeber David Engels ist ein 41-jähriger Historiker, der in Polen lebt und in konservativen Publikationen wie der „Jungen Freiheit“ schreibt. Die Texte stammen von Teilnehmern mehrerer Expertenrunden, die sich an Engels‘ Posener Institut mit Reformvorschlägen für die EU befasst haben. So etwa Zdzisław Marek Krasnodębski. Der polnische Philosoph sitzt für die PiS im EU-Parlament und beantwortet die eingangs gestellte Frage so: „Ein ‚glühender‘ Europäer ist heutzutage ein strammer und weitgehend unkritischer Verfechter der gegenwärtigen EU.“ Krasnodębski arbeitet sich danach an den „europapolitischen“ (ergo zentralistischen) Ideen von Emmanuel Macron ab. Sein Fazit: „Ihm geht es kaum um den Schutz des Abendlandes, seiner Identität und seiner Traditionen vor den Gefahren der Moderne, oder?“ Uns Deutschen wirft er vor, unsere „Vergangenheitsbewältigung“ überallhin exportiert zu haben. Am Zeitgeist der europäischen Eliten (inklusive seiner „Parteifreunde“ von der Europäischen Volkspartei) kritisiert er, dass sie jegliche positive Beziehung zum Herkunftsland als „Nationalismus“ brandmarkten und einen „politischen korrekten Messianismus“ betrieben. Es finden sich auch eine interessante Synopse von Präambeln der Verfassung mehrerer Staaten und weitere anregende Aufsätze in dem Sammelband. Auch zwei deutsche Autoren (Birgit Kelle und Max Otte) sind dabei. Eine lesenswerte Auseinandersetzung mit der konservative Identität Europas.

