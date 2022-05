20. Mai 2022

Prosa

Frank Böckelmann ist als Herausgeber von „Tumult – Vierteljahreszeitschrift für Konsensstörung“ bekannt. Seine Prosaveröffentlichung widmet sich jedoch dem Gegenteil von tumultartiger Konsensstörung, nämlich der modernen Zivilisationskrankheit des Prokrastinierens. „Die Säumigen“ ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die verschiedene Situationen betrachten, in denen Menschen notwendige Handlungen versäumen. In der ersten Geschichte „Die Säumigkeit der Anderen“ verzweifelt Böckelmanns Alter Ego an unzuverlässigen Mitarbeitern im Autorenbetrieb, auf die kein Verlass ist, etwas Sinnvolleres als Dampfplauderei bei Meetings zu produzieren, und die als „Versager mit ihrer Schmach bereits Frieden geschlossen hatten“. Hier wie auch in den Geschichten über „Säumige Autoren“ speist sich die Handlung sicherlich aus der jahrzehntelangen Erfahrung Böckelmanns als Publizist, wobei er sich keineswegs glorifiziert. Stattdessen gibt sein Alter Ego zu, dass das Klagen über seine Mitarbeiter „ihn nicht entlastete, sondern süchtig machte“, sich in Selbstmitleid zu sonnen. Weitere Geschichten befassen sich mit einem Schüler, der die Flucht aus seinem langweiligen Leben versäumt hat und sich nun in der Phantasie die Zeit vertreibt, einem Studenten, dessen besserwisserische Arroganz seinem Erfolg im Wege steht, sowie mit einer Karrieristin, deren Pläne nicht gelingen wollen. Zudem beinhaltet es ein unterhaltsames Kapitel über „säumige Liebhaber“, das kurzweilige, ironische Einblicke in zahlreiche Liebesbeziehungen bereithält. Zum Abschluss stellt Böckelmann in seinem bereits 2008 erstmals erschienenen und hier erneut abgedruckten Text „Was bin ich?“ seine Gedanken zur Aufmerksamkeitsökonomie im Netzzeitalter dar. Diese sind, obwohl sie lange vor Instagram, TikTok und dem Begriff „Influencer“ erschienen sind, erschreckend aktuell. Insgesamt ist Böckelmanns Prosadebut durch seine griffigen Erzählungen angenehm zu lesen und sorgt mit einer an Loriot erinnernden ironischen Betrachtung des Alltäglichen auch für so manchen Schmunzler.



