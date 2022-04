08. April 2022

Wie ein gesellschaftliches Ideal aufs Spiel gesetzt wird

Michael Bröning ist der letzte Helmut Schmidt der SPD: 2018 veröffentlichte er mit „Lob der Nation“ ein Plädoyer für den Nationalstaat aus einer linken Perspektive und legt nun nach, indem er kritisiert, dass die politische Linke den Weg der Illiberalität beschritten hat. Corona-Verbote, identitätspolitische Fixierung auf Gruppenidentität statt Individuen, Cancel Culture, Zensur durch Digitalkonzerne und verbotsgetriebene Klimapolitik werden in einzelnen Kapiteln beleuchtet, und Bröning zeigt auf, wie gerade die politische Linke immer wieder durch Bevormundung und Paternalismus Freiheiten einschränkt. Er schreckt nicht davor zurück, auch unangenehme Wahrheiten anzusprechen: Explizit kritisiert er, dass die Corona-Maßnahmen als „einmalige Gelegenheit in Sachen Kapitalismusüberwindung“ aufgefasst wurden und dass der revolutionäre Furor der Klimaaktivisten teilweise an marxistische Denkweisen erinnert. Dazu kommt sein Urteil, dass das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht nur eine Anmaßung von Wissen über zukünftige wissenschaftliche Befunde ist, sondern auch als „Politisierung der höchsten Gerichte eine zweischneidige Angelegenheit ist“. Natürlich ist Bröning immer noch Genosse, was sich zeigt, indem er vor falschen Freunden der Freiheit warnt, die sich auf der politischen Rechten finden lassen. Auch für die Motivation von Fridays for Future findet er lobende Worte, wenngleich er ihre Forderungen kritisiert. Doch gerade weil er der Überzeugung ist, dass Freiheitsideale eher auf der politischen Linken anzutreffen sein müssten, ist sein Buch als Appell an seine Genossen zu verstehen. Man muss Bröning sicherlich nicht in dieser politischen Lagebestimmung der Freiheit zustimmen, kann ihm aber dennoch nur Erfolg dabei wünschen, als Mitglied der SPD-Grundwertekommission zu einem Kulturwandel seiner Partei beizutragen.



