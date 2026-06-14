Bürgerlicher Anarchismus Minimalstaaten und Taschendiebe

14. Juni 2026

Auch Kleinkriminelle sind kriminell

von David Dürr

Sind Sie Minimalstaatler? Sind Sie ein überzeugter Libertärer, der dem Staat kein bisschen mehr zubilligt, als sich um den Schutz der Menschen vor gegenseitigen Übergriffen auf Leben, Körper und Eigentum zu kümmern und sonst um rein gar nichts? Nicht einmal um Verkehrsregeln auf der Straße und schon gar nicht um …

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