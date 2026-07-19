19. Juli 2026
Joe Rogan, Lex Fridman und Ben Berndt: Drei Stunden Freiheit
Über das gute neue, alte Phänomen des Long-Form-Gesprächformats
von Oliver C. Racke
Es gibt einen Moment in jedem dieser Gespräche, in dem etwas geschieht, das im klassischen Fernsehen seit Jahren undenkbar geworden ist: Ein Mensch denkt nach. Nicht performativ, nicht als rhetorische Pause vor der nächsten geübten Talking-Point-Salve – sondern wirklich. Die Augen wandern, die Stimme stockt, ein Satz wird mitten im …
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