Joe Rogan, Lex Fridman und Ben Berndt Drei Stunden Freiheit

19. Juli 2026

Über das gute neue, alte Phänomen des Long-Form-Gesprächformats

von Oliver C. Racke

Es gibt einen Moment in jedem dieser Gespräche, in dem etwas geschieht, das im klassischen Fernsehen seit Jahren undenkbar geworden ist: Ein Mensch denkt nach. Nicht performativ, nicht als rhetorische Pause vor der nächsten geübten Talking-Point-Salve – sondern wirklich. Die Augen wandern, die Stimme stockt, ein Satz wird mitten im …