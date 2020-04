Fragen zu Pandemie und Exponentialfunktionen Was die Statistik wirklich hergibt

19. April 2020

Kritische Stimmen müssen endlich ernst genommen werden

von Oliver C. Racke

Mögest du in exponentiellen Zeiten leben. Wenn wir später einmal auf die aktuelle Corona-Krise zurückschauen, könnte dieser Satz einen anderen alten chinesischen Fluch ersetzt haben. Wenig wird sich derzeit häufiger gegenseitig erklärt als die Effekte einer Exponentialfunktion. Selbst Leute, die „irgendwas mit Medien“ studiert und in der Schule immer in Mathe abgeschrieben haben, sind heute Experten in Algebra. Für die meisten Menschen sind exponentielle Entwicklungen intuitiv nicht leicht zu verstehen. Der Mensch neigt eher dazu, Zusammenhänge linear zu sehen, Trends linear in die Zukunft zu extrapolieren. Im Guten wie im Schlechten. Der Volksmund erklärt exponentielle Phänomene oft etwas eingängiger. Etwa mit dem Spruch „Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.“

Exponentielle Phänomene übersehen wir oft bei neuen Technologien beziehungsweise den Aktienkursen von Unternehmen, die diese vermarkten. So verpassen wir Kursexplosionen wie bei Google, Facebook, Amazon und Co. Wir sehen hier nicht, dass dem Kurszuwachs ein Phänomen zugrunde liegt, bei dem der absolute Zuwachs des Geschäfts vom bereits erreichten Umsatz oder den bereits erreichten Nutzerzahlen abhängt, und eben nicht statisch von Quartal zu Quartal absolut gleich bleibt – wie das bei linearem Wachstum der Fall wäre.

Aber es entwickelt sich eben auch nicht jede Unternehmensidee so wie Google, Facebook und Co für einen längeren Zeitraum exponentiell. Eine kurzfristige exponentielle Entwicklung lässt sich dagegen öfter beobachten. Es kommt daher nicht darauf an, grundsätzlich mal ein exponentielles Wachstum vor sich zu haben, sondern auch gut begründen zu können, warum dieses Wachstum noch länger anhalten wird. Wäre es anders, könnten wir alle recht einfach mit geringem Einsatz Millionäre werden. Diesen Versuch starteten viele Neuaktionäre im Zuge des Neuen Marktes Ende der 90er: Überall sah man nur exponentielles Wachstum. Das Ergebnis ist bekannt.

Die Statistik und die Theorie der Exponentialfunktion hilft daher oftmals nur in der Rückschau. Und dann hat es natürlich immer jeder schon von Anfang an gewusst. Wichtiger ist vielmehr, das zugrundeliegende Phänomen wirklich erklären zu können. Bei Unternehmen ist es das einzigartige Geschäftsmodell, abgeleitet von Markenstärke, Technologie, Absatzkanal, Netzwerk, und so weiter. Dies findet man jedoch selten durch isolierte Betrachtung eines Unternehmens heraus, sondern nur durch Vergleich. Man braucht eine Referenz, um festzustellen: Hier ist jetzt wirklich etwas anders. Neu. So noch nicht da gewesen.

Positive Tests und Corona-Tote

Beim Coronavirus ist es ähnlich. Seit Wochen schauen wir auf exponentielle Kurven von positiven Testergebnissen, und von Verstorbenen mit positivem Testergebnis. Die absoluten Zahlen der Verstorbenen sind dabei – auch heute noch, und auch in enorm betroffenen Regionen wie Italien, Spanien und neuerdings New York – weiterhin im Vergleich zur Gesamtsterblichkeit nicht besonders auffällig. Als erste Referenz: In Deutschland sterben im Schnitt mehr als 2.500 Menschen – jeden Tag, bei etwa zehn Prozent davon wird als Grund eine Atemwegserkrankung aufgeführt. In Italien sterben täglich mehr als 1.900 Menschen, auch hier sind bei etwa zehn Prozent Atemwegserkrankungen der Grund. Nun sind diese Zahlen über das Jahr nicht gleichmäßig verteilt. Im Winter beziehungsweise in der Zeit der Grippesaison ist die Zahl der Gesamtverstorbenen schon in „normalen“ Jahren etwa 30 bis 40 Prozent erhöht. Die 2.500 (Deutschland) steigen dann schnell auf 3.500 und die 1.900 (Italien) schnell auf 2.700. In Spitzenzeiten wie der Grippesaison 16/17 oder 17/18 waren die Werte zeitweise um den Faktor zwei höher. In Deutschland werden dann aus 2.500 zeitweise 5.000 täglich, in Italien werden aus 1.900 dann 3.800. Für Europa lässt sich das anhand der Zahlen unter Euromomo (euromomo.eu) und von Eurostat (ec.europa.eu) nachvollziehen. Euromomo erfasst dabei wöchentlich die Gesamtmortalität in einzelnen Ländern und vergleicht diese mit einem „Normalniveau“ (gleitender Durchschnitt der letzten fünf Jahre). Diese Zahlen liegen Stand heute (Redaktionsschluss am 1. April 2020) bis einschließlich Kalenderwoche 12 (16.-22. März) vor. Nur für Italien ist die Gesamtmortalität erhöht, erreicht aber auch hier nicht die Spitzenwerte der Grippesaison 2016/17 oder 2017/18, und die Kurve dreht auch seit der Kalenderwoche 12 schon wieder nach unten ab. Alle anderen Länder liegen im statistischen Normalbereich oder sogar darunter.

Aber, sagen die Experten der Exponentialfunktion, diese Situation wird sich schnell ändern, und dann wird es zu spät sein, um noch gegenzusteuern. Außerdem, selbst wenn die Gesamtsterblichkeit aufgrund des Coronavirus wirklich nicht so exorbitant hoch sein sollte, so bindet die Behandlung bereits heute so viele Kapazitäten (gerade im Bereich der Intensivbetten mit Beatmungsnotwendigkeit), dass auch Menschen mit anderen Erkrankungen (Schlaganfall, Herzinfarkt, et cetera) negativ davon betroffen sein werden.

Skeptiker fragen dann, auf welcher Basis die Experten diese Prognose denn wagen würden. Die Antwort ist dann oft, dass dieses Coronavirus anders sei. Und auch wenn Viren eigentlich jedes Jahr anders seien, sei dieses eben sozusagen „anders anders“. Eben, weil es dieses exponentielle Potential besitze und sich so rasant ausbreite. Gerade diese wahrgenommene rasante Ausbreitung ist jedoch Gegenstand der Kritik, da Skeptiker eben anführen, dass man nun etwas teste und dadurch beobachtbar mache, was man vorher schlicht nicht gemessen habe. Allein die exponentielle Zunahme von durchgeführten Tests könne somit bereits ein erster Indikator dafür sein, dass man auch exponentiell ansteigende Infiziertenzahlen erhalte. Die Diskussion dreht sich damit jedoch im Kreis.

Natürlich ist diese Darstellung stark verkürzt. Und natürlich gibt es lokale Extreme wie in Norditalien, die auch erklärt werden müssen, wenn doch alles „normal“ wäre. Dazu aber später mehr.

Die Zahl der kompetenten Kritiker wächst

Die Liste der Kritiker der aktuell vorherrschenden Meinung wird gefühlt mittlerweile jeden Tag länger. Recht früh, und auch vielbeachtet, meldete sich der Arzt, Gesundheitswissenschaftler und frühere SPD-Politiker Wolfgang Wodarg zu Wort. Er kritisierte den aktuellen Umgang mit Covid-19 scharf und wies im Wesentlichen auf die oben genannten statistischen Zusammenhänge hin. Die aktuelle Panik sei durch nichts gerechtfertigt und richte den größeren Schaden an. Die deutsche Virologin Professor Karin Mölling äußerte sich vorsichtiger, aber in der Tendenz ähnlich. Zuletzt ergriff auch der Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Professor Sucharit Bhakdi mit einem offenen und auch per Youtube vorgetragenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel mit ähnlichen Argumenten in die Debatte ein. In den deutschen Medien aktuell noch nicht viel beachtet sind die Äußerungen von Professor John Ioannidis, seines Zeichens Mediziner und Gesundheitswissenschaftler von der Universität Stanford in den USA. Er gilt als einer der angesehensten Epidemiologen weltweit und als einer der meistzitierten Wissenschaftler.

In einem Artikel vom 17. März wird Ioannidis deutlich. Seine Kritik wiederholt und konkretisiert er in einem sehenswerten Interview vom 26. März, „Perspectives on the Pandemic“, das auf Youtube abrufbar ist. Sein wesentlicher Kritikpunkt ist, dass wir den echten „Durchseuchungsgrad“ der Bevölkerung nicht kennen, vielmehr immer nur positive Tests mit Todesfällen mit positivem Test in Beziehung setzen und daraus eine viel zu hohe Sterblichkeitsrate ableiten. Die tatsächliche Durchseuchung sei jedoch mit aller Wahrscheinlichkeit deutlich höher als die Anzahl der positiv getesteten Personen. Er geht davon aus, dass der Faktor leicht 100 betragen kann. Dagegen ist die Anzahl der Toten vermutlich eher belastbar. Auch hier kann es natürlich eine Dunkelziffer geben, aber entgegengesetzt wirkt, dass nicht differenziert wird, ob jemand mit oder an Corona verstorben ist. Ob Corona also nur eine Begleiterscheinung neben anderen, auch potentiell tödlichen, Erkrankungen gewesen ist. Wenn dies so ist, sinkt die Sterblichkeitsrate entsprechend um den oben beschriebenen Faktor und bringt auch Corona eher wieder in die Größenordnung der Sterblichkeit bei einer normalen Grippe.

Notwendig ist nun ein repräsentativer Querschnittstest

Was nun notwendig sei, und auch andere Experten fordern dies mittlerweile, ist ein Querschnittstest durch einen repräsentativen Teil der Bevölkerung und kein Test von nur potentiell Erkrankten. Diese Tests müssten auch in kurzen Zeitabschnitten (wöchentlich) wiederholt werden. Nur so ließe sich der tatsächliche Durchseuchungsgrad verlässlich feststellen, die richtigen Maßnahmen ableiten und die Angemessenheit der aktuellen Maßnahmen prüfen. In Österreich wird ein solcher Test eines Bevölkerungsquerschnitts bereits angekündigt. Wann in Deutschland damit begonnen wird, ist unklar.

Auch auf die Brennpunkte der Corona-Infektion, insbesondere Italien, geht Ioannidis in dem Interview ein, da sie ja scheinbar den angestellten Zahlenspielen widersprechen und doch nahelegen, dass wir es hier mit einer Ausnahmesituation zu tun haben. Er erläutert auch, dass er hierzu mit den Experten in Italien in Verbindung stehe und keinesfalls nur aus der Entfernung zu seiner Einschätzung komme.

Und was passiert da in Italien?

Für das Desaster in Italien sieht er mehrere Gründe. Zunächst führt er die Demographie an. Italien habe die älteste Bevölkerung in Europa, die besonders von schlimmen Verläufen einer Infektion betroffen sei – gerade die Sterberate steigt mit zunehmendem Alter dramatisch an. Dies ist auch durch die Statistiken aus China belegt. Das durchschnittliche Alter der in Italien an Corona Verstorbenen sei 81 Jahre, und die meisten dieser Menschen litten darüber hinaus an weiteren schweren Krankheiten. Viele dieser Patienten hätten auch ohne Corona nur noch eine geringe Lebenserwartung gehabt. Es sei daher schwer zu beurteilen, wie groß der Anteil derer sei, die an beziehungsweise allein durch Covid-19 verstorben seien, und eben derer, die nur mit einer nachgewiesenen Infektion (also einem positiven Testergebnis) verstorben seien. Die Frage ist hier also: Hatte das Virus den entscheidenden Anteil am Tod, oder war es nur ein zusätzlicher Faktor? Dies sei jedoch nur ein Aspekt, und daneben gebe es auch noch andere Themen, die in Italien zu der dramatischen Situation geführt hätten. Hierbei nennt Ioannidis zum einen die Anzahl der Intensivbetten, die, auf die Bevölkerung bezogen, sehr gering sei (nur etwa ein Drittel verglichen mit den USA). Das Gesundheitssystem würde diesbezüglich praktisch jeden Winter bei voller Auslastung (95 bis 98 Prozent) arbeiten. Ein System, das so nahe an der Kapazitätsgrenze agiere, werde einfach schon bei kleineren Anomalitäten schnell zum Kollaps geführt.

Daneben seien in Italien aber auch in der Rückschau krasse Fehlentscheidungen getroffen worden. Dadurch, dass es sich um ein neuartiges Virus handelt, habe man darauf bestanden, dass jeder potentiell Infizierte direkt im Krankenhaus vorstellig wird. Eine deutsche Lungenfachärztin aus Rom, Dagmar Rinnenburger, berichtet sogar in einem anderen Interview davon, dass alle Arztpraxen des Landes – auch ihre eigene – aus Angst vor weiteren Ansteckungen geschlossen worden seien. Hierdurch seien bereits zu Beginn schon mit milden und mittelschweren Fällen die Krankenhäuser überfüllt gewesen, so dass bei Eintreffen der wirklich schweren Fälle alle Plätze belegt waren. Hierdurch sei aber ein krass infektiöses Umfeld in diesen Kliniken geschaffen worden, von dem dann auch irgendwann das medizinische Personal betroffen gewesen sei. Mehr als 3.000 Personen in diesem Bereich seien infiziert worden, hätten ihre Arbeitsstätte verlassen und selbst in Quarantäne gehen müssen, was die Voraussetzung für einen „perfect storm“ gewesen sei. Hinzu komme noch, dass Italien als erstes Land in Europa betroffen gewesen sei. Während die anderen also noch lernen konnten, gab es hier auch anfängliche Fehler wie geringe Beachtung von Hygienevorschriften. Daneben auch Sonderthemen wie als Großereignis das Spiel in der Champions League gerade in der stark betroffenen Region von Bergamo, das schätzungsweise ein Drittel der lokalen Bevölkerung im Stadion und in umliegenden Bars dicht gedrängt verfolgt habe. Italien zeige auch bei Betrachtung selbst der unzuverlässigen verfügbaren Zahlen weltweit, dass es derzeit ein Ausnahmefall sei. Es sei eben auch nicht das gesamte Land, sondern eine bestimmte Region, und hier auch bestimmte Krankenhäuser, die besonders von der Krise betroffen seien.

Fragen und Einwände müssen jetzt endlich ernst genommen werden

Wir haben es mit Fragen und Einwänden zu tun, die nicht von „Verschwörungstheoretikern“ vorgebracht werden, sondern von gestandenen und (bis zu entsprechenden Updates ihres Wikipedia-Eintrags) angesehenen Experten des Fachs. Ihre Punkte lapidar vom Tisch zu wischen und sie – wie mittlerweile auch bei anderen Diskussionen üblich – als Person verächtlich zu machen und ihnen den mittlerweile sehr beliebten „Leugner-Orden“ anzuheften, ist fatal. Wenn sich Politik und politiknahe Experten nicht zeitnah mit diesen Einwänden ernsthaft auseinandersetzen und diese Arbeit stattdessen „Irgendwas-mit-Medien“-Schreibern oder Fakten-Checkern im Dienste der Regierungsverlautbarung überlassen, werden möglicherweise auch sinnvolle Regierungsentscheidungen bald nicht mehr ernst genommen werden.

So sagt auch zumindest John Ioannidis nicht, dass den Regierungen in der Rückschau für den allgemeinen Shutdown ein zwingender Vorwurf zu machen sei. Sie hätten eben auf Basis der verfügbaren Daten eine möglicherweise zu weit reichende Entscheidung gefällt. Die gewonnene Zeit müsse nun jedoch genutzt werden, um die offenen Fragen zu klären und die Datenbasis für gezieltere Entscheidungen zu verbessern. Geschieht dies in den nächsten zwei bis drei Wochen nicht, werden die Regierungen mit aller Wahrscheinlichkeit durch den allgemeinen „Lockdown“ einen größeren Schaden für die Wirtschaft, aber auch das Leben und die Gesundheit anrichten, als sie im Kampf gegen Corona vermeiden.

