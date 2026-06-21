Dominic Frisby National Anthem of Libertaria

21. Juni 2026

Libertäre Jukebox – Kolumnenstart

von Helge Pahl

„Wo man singt, da lass Dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder“, lautet ein deutsches Sprichwort, das dem Gedicht „Die Gesänge“ von Johann Gottfried Seume entsprungen ist. Diesem Spruch kann man nur einen gewissen Wahrheitsgehalt zuschreiben, wenn man unterstellt, dass die Sozialisten aller Farben nicht prinzipiell böse, sondern lediglich geisteskrank …

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