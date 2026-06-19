Freibier Ich hab das Paradies gesehen!

19. Juni 2026

Nürnberg, Wodanstraße 15

von Helge Pahl

Das Erreichen des Himmelreiches, des Paradieses also, stellt in der Vorstellung eines religiösen Menschen die Vollendung seines Seins dar. Ob tagtäglich mit Petrus übers Wetter quatschen, unermüdlich an Wodans fröhlicher Tafel bechern oder 72 Jungfrauen vernaschen – den Preis für die jeweilige Belohnung bezahlt man immer mit dem Leben. Und …

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