Justiz Die Stabilisierung des Kafkaesken am Beispiel des Block-Kindesentführungsprozesses

26. Juni 2026

Über die Unverhältnismäßigkeit staatlich inszenierter Strafverfolgung

von Kurt Kowalsky

Es war zu einer Zeit, als Frauen und andere Minderheiten noch richtig benachteiligt waren und Ausländer Gastarbeiter waren. Natürlich gab es schon damals politisch Verfolgte, denn alle Macht geht ja bekanntlich von der Staatsgewalt aus (oder so ähnlich). Nur mischte sich die Polizei in der Regel nicht in das mehr …

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