19. März 2026
Kowalskys Presseagentur meldet:: Im Dunkeln Tennis spielen
Wie der Regierende Tennisspieler Kai Wegner in der Presse kontrovers dargestellt wird
von Kurt Kowalsky
Wie verlautbart, ist der Regierende Tennisspieler Kai Wegner (CDU) Opfer einer berüchtigten Pressekampagne. Hatte doch der Tagesspiegel tatsächlich behauptet, er wäre im Januar, als in bestimmten Bezirken Berlins der Strom ausfiel, Bürgermeister gewesen.
Als die Presse seinerzeit bei Tageslicht erwartete, dass führende Politiker den Rettungskräften kräftig im Wege herumzustehen hätten, …
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