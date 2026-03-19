19. März 2026

Wie der Regierende Tennisspieler Kai Wegner in der Presse kontrovers dargestellt wird

von Kurt Kowalsky

Wie verlautbart, ist der Regierende Tennisspieler Kai Wegner (CDU) Opfer einer berüchtigten Pressekampagne. Hatte doch der Tagesspiegel tatsächlich behauptet, er wäre im Januar, als in bestimmten Bezirken Berlins der Strom ausfiel, Bürgermeister gewesen.

Als die Presse seinerzeit bei Tageslicht erwartete, dass führende Politiker den Rettungskräften kräftig im Wege herumzustehen hätten, …