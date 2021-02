Staatsgewalt Wer schützt eigentlich die Verfassung? Und wovor?

14. Februar 2021

Versuch einer Aufklärung auch für die AfD

von Christian Paulwitz

Bildquelle: staatspolitik.de Früher Mahner: Joachim Fernau (1909-1988)

Was wir heute unter einer Verfassung verstehen, wurde wesentlich aus Erfahrungen des absolutistischen Zeitalters geformt. Staatliche Verfasstheit gab es schon lange vorher, bereits in der Antike. Auch die Idee der Trennung staatlicher Gewalten ist keine Erfindung der Neuzeit – wohl jedoch die Aufteilung in Exekutive, Legislative und Judikative. Eine gesetzgebende ...