Libertarismus in akuter Gefahr Ist Trumps Politik wirklich libertär?

27. April 2025

Die Idee der Freiheit darf nicht im Überschwang noch scheitern

von Christian Paulwitz

Möglicherweise blicken Sie eher pessimistisch in die Zukunft und fragen sich, an welchem Erfolg der Libertarismus – nicht nur, aber besonders in Deutschland – angesichts der sozialistischen Misere scheitern könnte. Oder Sie gehören zu den Optimisten der Sache der Freiheit, sehen das kommende Ende des korrupten Raub- und Schuldenstaates aufgrund …