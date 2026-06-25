25. Juni 2026

Die Nullsummenfalle - warum alle mehr gewinnen, wenn wir anders denken

Die Nullsummenmentalität zeigt sich in Bertolt Brechts Gedicht „Alfabet“: „Reicher Mann und armer Mann, standen da und sahn sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Darin kommt die Vorstellung zum Ausdruck, dass jedem wirtschaftlichen Gewinn ein Verlust gegenüberstehen müsse. Dieses Denken prägt besonders jenes der Sozialisten. Eine Umfrage kommt zum Ergebnis, dass Neider sehr häufig zum Nullsummenglauben tendieren. Nullsummenmentalität zeigt sich nicht nur in der Ökonomie, sondern auch auf anderen Ebenen. So werden den Reichen Egoismus und Gier attestiert und schönen Menschen Dummheit und Oberflächlichkeit. Nullsummengläubige können nicht ertragen, dass andere überlegen sind. Die Überlegenheit über die neidgetriebenen Betrachter wird für diese zum Spiegel der eigenen Defizite. In vielen Untersuchungen zeigt sich, dass Menschen mit Nullsummenmentalität häufiger als andere ihren Mitmenschen feindliche Absichten unterstellen. Da die marktwirtschaftliche Ordnung Vertrauen voraussetzt, ist diese Haltung besonders schädlich. Nullsummengläubige sind eher bereit, Gewalt gegen politisch Andersdenkende zu akzeptieren. Der Autor Rainer Zitelmann entwickelt eine Theorie des kompensatorischen Nullsummenglaubens. Er analysiert die Annahme, dass die Summe aller positiven und negativen Züge eines Menschen null sei. Das gelte auch für gruppenspezifische Stereotype – so etwa für Juden: Ihr wirtschaftlicher Erfolg wird durch Zuschreibungen wie „Raffgier“ kompensiert. Von 1750 bis 2000 wuchs das Welt‑BIP pro Kopf um das 37‑Fache. 97 Prozent des Wohlstands wurden in den letzten 250 Jahren erzeugt. Wie das Beispiel Venezuelas zeigt, geht es auch andersherum. Dort haben die Nullsummenlogiker es in 25 Jahren geschafft, eines der ehemals reichsten Länder der Welt in ein Armenhaus zu verwandeln. Deshalb, so Zitelmann, gelte es entschlossen gegen das Nullsummendenken zu kämpfen.

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