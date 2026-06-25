25. Juni 2026

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Der Castrum Verlag, im Jahre 2020 in Wien gegründet, legte im Frühjahr dieses Jahres die erste gedruckte Ausgabe eines neuen Magazins vor. „Fiume O Morte“ ist nicht nur der Titel dieser ersten Ausgabe, sondern eine Formel zur Hervorhebung der fundamentalen Bestrebung dieser Publikation. Ohne ein bestimmtes literarisches Genre anzusprechen, sollen Gedanken und Texte in der Tradition des George-Kreises zur deutschen Literatur und Philosophie dargeboten werden. Der Name „Fiume“ verweist bewusst auf die nationalistisch-avantgardistische, an der Adria gelegene Stadtkommune der Jahre 1920 bis 1924. Ledio Albani, Gründer des Castrum Verlags, schreibt im Editorial: „Diese Stadt zog nicht nur Patrioten an, sondern auch Abenteurer, Literaten, ehemalige Frontoffiziere, Futuristen, Exzentriker und politisch Suchende aller Colours.“ Auf 96 Seiten finden sich 18 Texte, die in fünf Bereiche gegliedert sind. „Kairos“, der erste Bereich, widmet sich dem politischen Zeitgeschehen, wobei die Blicke auf das Wesen des amerikanischen Maga-Konservatismus und nach Osten auf das wirkliche Geschehen im Krieg zwischen Russen und Ukrainern gerichtet sind. Im Bereich „Logos“ wird die Frage nach den Wandlungsmustern von Tradition und Progressivität untersucht. Der Architekturstudent Daniel Yakubovich richtet den Blick auf die Stadt (Berlin) als Sediment vergangener Ordnung und gegenwärtiger Eingriffe. Patrick Goehl führt die Diagnose weiter, indem er die Erfahrung der Entwurzelung in den Mittelpunkt rückt. Chefredakteurin Kristina Ballova erklärt im Interview, „Fiume“ werde sich zukünftig in die Debatten zum Konservatismus, seinen Problemen und Möglichkeiten in West, Ost und in der Mitte einmischen. Sie sagt: „Entscheidend ist das Wirken in der Realität.“ In den Bereichen „Kritika“ und „Poesis“ finden schließlich auch und nicht zuletzt Kunst, Dichtung und Prosa einen festen Platz im ersten Heft dieses ungewöhnlichen Zeitschriftenprojekts.