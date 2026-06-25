25. Juni 2026

Was Frauen über Männer und Männer über Frauen wissen sollten.

Die Autorin Marie Morgan, mit einem Bachelor und einem Master in Psychologie, unterhält die Welt mit kurzweiligen Kurzvideos auf Youtube und Instagram. Ihre Kernthemen hat sie in diesem Buch zusammengefasst. Der Untertitel „Was Frauen über Männer und Männer über Frauen wissen sollten“ verrät alles. Im Grunde ist es der X‑te Beziehungsratgeber zum ewigen Thema der Liebe und Partnerschaft. Das Besondere und Neue daran ist aber, dass die Autorin mit „Female Empowerment“ und Feminismus nichts anfangen kann. O‑Ton: „Die Tyrannei der Gleichstellung führt dazu, dass Beziehungen immer weniger eine Chance haben. Männer und Frauen sind nun einmal verschieden. Das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz.“ Das Rezept, wie eine glückliche Partnerschaft gelinge, bestehe darin, die geschlechtsspezifischen Unterschiede von Männern und Frauen sowie die unterschiedlichen Bedürfnisse und Differenzen zu akzeptieren und zu beachten. Ihrer These, dass in Deutschland keine Frau großartig benachteiligt ist, ist zuzustimmen. Sie plädiert für klare Rollen und wendet sich gegen die Kriminalisierung des Flirtens. Flirten ist keine sexuelle Belästigung, sondern macht die Menschen menschlich und schenkt Lebensfreude. Das Buch gliedert sich in diverse Kapitel wie Unterschiede, Rollenbilder, Bedürfnisse, geschlechtsspezifische Kommunikationsstile, Stress, Konflikte zwischen Geschlechtern, erfüllte Sexualität, Stilfragen. (Männer sollten niemals Kurzarmhemden tragen. Gepflegte Kleidung in einer Partnerschaft zeugt von Respekt.) Zum Schluss dann das kleine Einmaleins, jeweils für Männer und für Frauen. Aber das Buch ist mehr als ein Beziehungsratgeber, es ist der Beginn des Endes der woken Idee, dass Männer und Frauen gleich seien, dass man sein Geschlecht wechseln kann, und dass Männer angeblich toxisch seien. Wenn Männer so etwas schreiben, werden sie nicht gehört. Daher ist eine junge weibliche Stimme als Gegenstimme wichtig. Kaufempfehlung zur Unterstützung!

„Marie Morgen: Männer muss man loben, Frauen muss man lieben: Was Frauen über Männer und Männer über Frauen wissen sollten.“ bei amazon.de kaufen