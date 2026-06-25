25. Juni 2026

12 Lebensbilder des Widerstands

Das vorliegende Werk enthält zwölf Kolumnen von David Engels (ehemaliger Lehrstuhlinhaber für Römische Geschichte an der Uni Brüssel und heute Journalist und Dozent für vergleichende Zivilisationsgeschichte an der Katholischen Universität in der Vendée), ausgewählt von Oliver Gorus, die zuvor auf dem Internetportal von „Der Sandwirt“ erschienen sind. Im Mittelpunkt des kleinen Bändchens steht die Dialektik von Freiheit und Ideal. „Freiheit bedeutet unsere Fähigkeit, uns selbst zum Zentrum unserer eigenen Existenz zu machen, also nicht zur Funktion unseres Umfeldes zu werden, sondern eigenbestimmt unser Leben zu führen.“ Allerdings benötige die Freiheit auch ein Ziel, „ein Ideal, also jene Werte, die wir als Leitlinien unseres Handelns erkennen, und ohne die unsere Freiheit in Beliebigkeit zerfällt.“ Jede dieser Kolumnen von David Engels enthält einen Text zu einer historischen Persönlichkeit, die in diesem Spannungsfeld sich nicht von der autoritären und bürokratischen Obrigkeit unterdrücken ließen, sondern nach ihrem eigenen Kompass Entscheidungen trafen. Darunter sind bekannte Zeugen der Zeitgeschichte wie Jeanne d’Arc, Václav Havel, Sokrates oder Cato der Jüngere. Besonders hilfreich fand ich die Beispiele aus Japan (Yukio Mishima) sowie China (die sieben Weisen im Bambushain und Qu Yuan), steht doch die asiatische Geschichte in der europäischen Forschung oft im Schatten. Faszinierend auch das Schicksal des Generalmajors von der Marwitz, der die Plünderung des sächsischen Schlosses Hubertusburg im Auftrag von Friedrich den II. verweigert haben soll. Werner Meyer (2014) hält es allerdings für eine Legende. Die Überraschungskopf war aber J.R.R. Tolkien. David Engels vertritt dabei die These, dass dessen Opus magnum „Herr der Ringe“ fälschlicherweise der Kategorie der Unterhaltungsliteratur zugerechnet wird; es sei, so Engels, vielmehr ein Manifest des Glaubens an die Schönheit, eine literarische Ode an das Wahre und Gute.

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