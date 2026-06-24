24. Juni 2026

Das Wesentliche von Frédéric Bastiat

Von allen Schriften des jung verstorbenen Ökonomen Frédéric Bastiat ist „Was man sieht und was man nicht sieht“ die wohl bekannteste. Der „Irrtum des zerbrochenen Fensters“ ist eine legendär gewordene Kritik an kurzsichtiger, schlechter Ökonomie. Demnach richten viele Zeitgenossen – darunter auch Ökonomen – ihr Augenmerk nämlich ausschließlich auf die unmittelbar positiven Effekte bestimmter Ereignisse oder Aktivitäten und übersehen völlig die oft erst einige Zeit später eintretenden negativen Konsequenzen. Die Reparatur einer Fensterscheibe führt zu einer Wirtschaftsbelebung – nämlich für die Glaser. Dass zeitgleich alle anderen Branchen darunter leiden, dass das für die Instandsetzung aufgewendete Geld nun nicht mehr an sie, etwa an Tischler und Schneider, fließen wird, erschließt sich nicht so unmittelbar. Fazit: Zerstörungen aller Art bringen insgesamt niemals Vorteile. Ähnlich verhält es sich mit allen Ausgaben der öffentlichen Hand. Da diese ja nur über Mittel verfügt, die sie zuvor im Wege der Besteuerung den Bürgern – mittels Anwendung oder Androhung von Zwangsgewalt – abgenommen hat, läuft die Sache bestenfalls auf ein Nullsummenspiel hinaus. Man sieht den von der Regierung errichteten Prestigebau, die dank der vom produktiven Teil der Bevölkerung getragenen Steuerlasten unterbliebenen Investitionen in Häuser, Maschinen und Anlagen sieht man aber nicht. Kurzfristige Ziele konkurrieren eben oft mit langfristigen. Anhand der Aufstellung von Truppen wird dasselbe Prinzip erläutert: Man sieht die dadurch in Arbeit und Brot gebrachten Militärs und die Ausgaben für deren Ausrüstung, übersieht aber ihre wirtschaftliche Nutzlosigkeit und die Tatsache, dass diese Leute für wertschöpfende Tätigkeiten ausfallen. Aufwendungen für Rüstungsgüter bedeuten stets einen wirtschaftlichen Verlust. Militär bringt niemals eine Kapitalrendite. Im letzten Teil des Bandes geht es um die Bedeutung der Gesetze, die zunehmend durch Partikularinteressen bestimmt und damit pervertiert werden.

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