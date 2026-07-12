Im Visier, die Waffenkolumne Drohnengefahr und Abwehrwaffen

12. Juli 2026

Innovationen schreiten in atemberaubendem Tempo voran

von Andreas Tögel

Wie der Ukrainekrieg zeigt, hat kaum ein anderes Phänomen die zeitgenössische Art der Kriegsführung stärker verändert als der massenhafte Einsatz von Kampfdrohnen. Galten als die gefährlichsten Gegner von Kampfpanzern bis dahin feindliche Kampfpanzer und bildeten Artillerie und Maschinengewehre die größte Bedrohung für Infanteristen, so sind es nun in beiden Fällen …

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