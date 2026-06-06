Früher war alles besser! Maria von S.

06. Juni 2026

Siegerbeitrag zum Libertären Literaturpreis 2025

von Andreas Richard Zolotar

Eingang

Die Unendlichkeit der Steppenweite verschwand im Schwindel und machte dem tiefblauen Himmel Platz. Auf Aminas Gesicht knallte die Sommersonne. Sie hatte sich mit ausgebreiteten Armen um sich selbst gedreht. Ein Schlag. Schwarz. Sie erwachte und taumelte mit einem dicken Schädel nach Hause. Am Horizont zeichneten sich verschwommen Jurten ab. …

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