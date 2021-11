Im Visier, die Waffenkolumne Alec Baldwin und der Schuss

20. November 2021

Ein tragischer Unfall führt zu wilden Spekulationen in den Mainstream-Medien

von Andreas Tögel

Jedermann ist Experte auf einem bestimmten Gebiet. Kampfsportler, Uhrmacher, Chemiker oder Sportschütze, um einige zu nennen. Fachleuten in einem spezifischen Themenbereich fällt auf, wenn die Medien, von keiner Sachkenntnis angekränkelt, über sensationelle Ereignisse berichten. Ein Beispiel bietet eine Tragödie, die sich kürzlich auf einem Filmset in den USA zugetragen hat.

Zum Zeitpunkt, da dieser Text geschrieben wird, stehen wenige Fakten außer Streit. Nur so viel scheint sicher: Der Hauptdarsteller des Streifens, Alec Baldwin, hat den Tod eines Mitglieds der Filmcrew herbeigeführt. Zentrale Bedeutung kommt offenbar einem Revolver aus der Requisite zu. Und an diesem Punkt beginnen allerlei spekulative Erklärungen des Vorfalls, die sich aus der Ignoranz der Redakteure speisen. Ich möchte keinen Versuch einer Erklärung der Tragödie unternehmen, vielmehr nur einige der angestellten Presse-Spekulationen würdigen.

So wird etwa gemutmaßt, ein „fehlerhaftes Ventil“ im Lauf der Waffe könnte zum Geschoss mutiert sein. Klingt plausibel, allerdings werden derlei „Ventile“ nur in Filmwaffen mit Selbstladefunktion (Pistolen, Maschinenpistolen, Maschinengewehre) verbaut, da der von einer Platzpatrone erzeugte Gasdruck nicht ausreicht, um ein automatisches Repetieren zu gewährleisten. Jeder, der Wehrdienst geleistet hat, weiß, dass „Knallpatronengeräte“ – im Grunde nichts weiter als in die Laufmündung geschraubte Stöpsel – das Nachladen der Waffe ermöglichen, wenn mit Platzpatronen geschossen wird. Im Filmgeschäft sind diese K-Geräte allerdings nicht brauchbar, weil es schlicht lächerlich aussehen würde. Daher sind Veränderungen im Laufinneren nötig, die denselben Effekt haben: interne Ventile. Aber da es sich bei dem Baldwin-Film um einen Western handelt, ist die Ventil-These nicht plausibel, weil das Nachladen bei Revolvern nicht mittels Gasdrucks, sondern durch die Betätigung des Abzugs erfolgt. Bei jedem Abziehen bewegt sich die Trommel um 60 Grad – unabhängig von der Art der Patrone und auch davon, ob die Waffe geladen ist oder nicht.

Eine andere abenteuerliche Erklärung liefert die Wiener „Kronen-Zeitung“, die Parallelen zu einem Fall aus dem Jahr 1993 zieht, als Brandon Lee auf einem Filmset zu Tode kam. Da wird von einer „Patronenhülle“ phantasiert, der „das Schießpulver entnommen“ wurde, worauf diese „unbemerkt im Lauf steckengeblieben“ sein könnte und – als das nächste Mal gefeuert wurde - „der Druck die echte Patronenhülse herauskatapultierte“. So nämlich sei Brendon Lee in den Bauch getroffen und getötet worden.

Wer auch nur über rudimentäre Kenntnisse von Waffen und deren Funktion verfügt, weiß gar nicht, wo er mit der Kritik an dieser Erklärung anfangen soll. Eine „Hülle“ (eine Patronenhülse, meist aus Messing gefertigt) ist derart geformt, dass sie – abhängig vom Kaliber, für das die Waffe eingerichtet ist – das Patronenlager ausfüllt. Funktion der Hülse ist es, Geschoss, Pulverladung und Zündhütchen aufzunehmen und eine Einheit zu bilden, die man Patrone nennt. Dass eine Patronenhülse – die einen größeren Außendurchmesser aufweist als das Laufkaliber, andernfalls sie ja in den Lauf gleiten würde – nach vorne aus dem Lauf fliegt, ist unmöglich.

Denkbar ist indes, dass eine Patrone nicht korrekt zündet, etwa weil die Pulverladung durch einen Fertigungsfehler fehlt und die Kraft des Zündhütchens nur dazu ausreicht, das Geschoss in den Lauf zu treiben, wo es steckenbleibt. Geschieht das unbemerkt, treibt der nachfolgende Schuss ein Geschoss in den „verdämmten“ Lauf, was zur Zerstörung der Waffe führen oder allerdings auch beide Geschosse gleichzeitig aus dem Lauf befördern kann.

Aber selbst diese Erklärung dürfte ausscheiden, da ja Filmwaffen gewöhnlich nicht mit scharfer Munition geladen werden. Es gilt daher abzuwarten, was die Untersuchung des Zwischenfalls durch Sachverständige ergibt. Dass Alec Baldwin, der sich wie viele seiner Kollegen kritisch gegen Privatwaffenbesitz stellt, nun mit einer Privatwaffe einen Menschen getötet hat, ist eine traurige Ironie. Was die bisher bekannten Medienberichte über den tragischen Vorfall angeht: Jede vom medialen Mainstream gebrachte Meldung ist mit angemessener Skepsis zur Kenntnis nehmen – besonders dann, wenn Waffen im Spiel sind.

