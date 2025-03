20. März 2025

Der Karrieresprung vom Trampolin ins Außenministerium

Reichel, Werner: Best of Baerbock. Der Karrieresprung vom Trampolin ins Außenministerium, 222 Seiten, 22,00 Euro, Kopp 2024

Bei kaum einer politischen Figur fallen Selbstbild und Außenwahrnehmung weiter auseinander als bei Annalena Baerbock. Kein Mensch hatte je eine höhere Meinung von sich selbst als sie. Kein anderer Mensch hat in kürzerer Zeit mehr Nachweise seiner Inkompetenz geliefert als sie. Das vorliegende Buch listet minutiös die sprachlichen Fehlleistungen der Außenministerin – beispielsweise „Fressefreiheit“, „kokainisches Getreide“, „Bumseltag“, „ekeftiv“ et cetera – und ihre haarsträubenden Wissenslücken, wie „Das Netz dient als Speicher“, „100.000 Kilometer entfernte Länder“, „Kobold in den Batterien“, auf und wird damit zu einer absolut amüsanten Lektüre. Da es sich bei Baerbock aber eben nicht um irgendjemanden handelt, kann einem das Lachen schon im Halse steckenbleiben. Denn leider werkt die Frau nicht als Küchenhilfe, sondern sie bekleidete eines der wichtigsten politischen Ämter Deutschlands und war angesichts ihrer erwiesenen Inkompetenz lange schon rücktrittsreif. Doch Annalena kann sich auf ihre bedingungslos loyalen Verbündeten in den Medien verlassen. Kaum hat die Ministerin wieder einmal einen Bock geschossen – und etwa Russland ganz beiläufig den Krieg erklärt–, da rücken auch schon ARD, ZDF, „Zeit“, „Süddeutsche“ und Genossen aus, um diejenigen als bösartige rechte Schwurbler, Reichsbürger und Nazis zu diffamieren, die es wagen, sie dafür zu kritisieren. Stattdessen hört man – insbesondere von den öffentlich-rechtlichen Medien – nichts als Lobesgesänge. Würde ein nichtlinker Politiker es wagen, offensichtlich getürkte Angaben zu seinem Lebenslauf, zu seiner Ausbildung oder zu sonstigen Qualifikationen zu machen, würde er umgehend zum Rücktritt gezwungen – man denke da etwa an die Minister Schavan und Guttenberg. Nicht so Annalena Baerbock. Sie genießt absolute Narrenfreiheit. Klar, hat man ihr seitens der Vierten Gewalt bislang doch jeden Fehler durchgehen lassen und würde unglaubwürdig, wollte man jetzt damit beginnen, ihre Aussagen und ihre Politik kritisch zu hinterfragen. (Andreas Tögel)

