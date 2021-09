20. September 2021

Denken erwünscht!

Bildquelle: Klaus Kelle Anfang Oktober in Essen: Treffen der Schwarmintelligenz auf Einladung von Klaus Kelle

Vom 1 bis zum 3. Oktober findet in Essen die die „6. Vollversammlung der wahren Schwarmintelligenz“ „statt, das größte und wichtigste überparteiliche Treffen der Konservativen, Liberalen und Libertären in Deutschland. Gastgeber ist der Publizist und Medienunternehmer Klaus Kelle, der nach dem Vorbild der amerikanischen CPAC-Konferenzen ein Netzwerk der Bürgerlichen in Deutschland knüpfen will, dass auch politisch handlungsfähig wird.

ef: Klaus Kelle, zum sechsten Mal rufen Sie die Bürgerlichen, die Deutschland noch nicht aufgegeben haben, zum großen Gespräch um den wärmenden Feuerkorb zusammen. Bringt das überhaupt was, oder erschöpft sich diese Veranstaltung im altbekannten Palaver darüber, wie schlimm doch alles geworden ist?

Kelle: Nein, natürlich nicht, wenngleich ich Ihnen zustimme, dass sich Deutschland in den vergangenen Jahren dramatisch verändert hat, und zwar nicht zum Besseren: die Jahre der Merkel’schen Regentschaft, willfährige Massenmedien, allen voran die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die ihre Aufgabe, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, nicht einmal im Ansatz mehr gerecht werden. Wir legen die Axt an die Wurzeln unseres Wohlstands und – schlimmer noch – an den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat. 30 Jahre nach der deutschen Einheit ist das Gespenst des Sozialismus wiederauferstanden aus Ruinen. Und nur, weil man jetzt „öko“ davor schreibst, wird es nicht besser.

ef: Aber was können die Bürgerlichen denn überhaupt tun?

Kelle: Ich werde ganz sicher mit 62 Jahren keine neue Partei gründen, das verspreche ich. Aber es gibt eine strukturelle Mehrheit für viele unserer Themen in Deutschland, die aber durch dauerndes Ausgrenzen und Distanzieren nicht zu politischer Macht gelangt. Natürlich können Union, FDP und AfD nicht einfach mathematisch betrachtet werden. Aber der 5. Februar 2020 in Thüringen hat gezeigt, was möglich ist, wenn man sich vom medialen Mainstream nicht vorschreiben lässt – wohlgemerkt frei gewählte Abgeordnete –, wie man abstimmen darf. Eine rechtlich einwandfrei erfolgte Wahl eines Ministerpräsidenten der AfD „rückgängig“ zu machen, durch einen Anruf von Frau Merkel aus Südafrika, das ist für mich die dunkelste politische Stunde in den vergangenen 30 Jahren im vereinten Deutschland gewesen. Und ein vom Volk abgewählter sozialistischer Ministerpräsident sitzt weiter in Erfurt in der Staatskanzlei – gestützt mit Stimmen der CDU. Das ist so irre, da kann man sich nur noch an den Kopf fassen und da muss man Widerstand leisten. Und wir lassen uns sagen, mit wem wir sprechen dürfen und mit wem nicht. Grüne und Rote lachen sich tot.

ef: Was also wollen Sie konkret machen?

Kelle: Ich bin erst mal Journalist, aber ich sammle Menschen ein, die mit der Entwicklung unseres Landes nicht mehr einverstanden sind und beim beängstigenden Abbau von Freiheitsrechten nicht mehr zusehen wollen. Beim Schwarmtreffen fragen wir am Eingang nicht nach Gesinnung und Parteibuch, das ist jedermanns eigene Sache. Unser gemeinsamer Nenner heißt Deutschland. Was können wir für unser Land tun, darüber tauschen wir uns. Inhaltlich natürlich und vor allem unter Ausschluss der Mainstream-Öffentlichkeit.

ef: Um welche Themen wird es Anfang Oktober gehen, welche Redner sprechen beim Schwarm?



Kelle: Wir freuen uns auf den früheren CDU-Abgeordneten Arnold Vaatz aus Sachsen, bekannt als ein Freund deutlicher Worte, zur Lage nach der Bundestagswahl. Prof. David Engels wird über seine Vision des zukünftigen Europas sprechen. Passend zum Jahrestag von 9/11 haben wir Astrid Passin zu Gast, Sprecherin der Bürgerinitiative Breitscheidplatz, die sich um die Opfer des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche 2016 kümmert und die selbst bei dem Anschlag ihren Vater verloren hat. Dr. Gerhard Papke von der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft kommt, Thilo Sarrazin ist dabei. Ganz spannend: Der frühere Präsident des BND, Dr. Gerhard Schindler, spricht mit uns über Angriffe von außen auf Deutschland. Und Marcel Luthe, früherer FDP-Politiker, jetzt Spitzenkandidat der Freien Wähler in Berlin, wird mit uns über das bunte Berlin diskutieren. Und wir freuen uns über den früheren Chef des deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, und natürlich den Sozialdemokraten Prof. Fritz Vahrenholt, der zur drohenden Klimakatastrophe eine ganz andere Meinung hat. Kluge Köpfe, einige der Besten aus unseren bürgerlichen Milieus.

ef: Wir haben gehört, dass es auch noch weitere Gäste gibt, die bisher geheim gehalten werden …

Kelle: Das stimmt, und das bleibt heute auch noch so. Wir haben noch zwei wirklich weitere herausragende Gäste im Anflug, von denen aber noch nicht die verbindliche Zusage vorliegt. Aber wir haben ja noch zwei Wochen …

ef: Was muss man tun, wenn man dabei sein will?

Kelle: Jetzt ganz schnell eine Mail an mich persönlich schicken mit Namen, Vornamen und Wohnort des Teilnehmers oder der Teilnehmer an:kelle@denken-erwuenscht.com. Sie erhalten dann alle weiteren Infos über Veranstaltungsort, Hotels, Sicherheitshinweise, Kosten automatisch und unkompliziert per E-Mail.