Kowalskys Nachrichten-Splitter Vom Demokratismus zum Klimatismus – Gefahren lauern überall!

23. Juni 2021

Über verhetzte Polen und Ungarn, rasende sozial Schwache und prügelnde Gutmenschen auf dem Fahrrad

von Kurt Kowalsky

Biden, der neue Heilige der Schmierenpresse, der Putin einen Killer genannt hatte, hat das Treffen mit dem Killer überlebt. Der Heilige war übrigens ein entschiedener Verfechter des letzten Irak-Krieges, der eine Million Menschen gekillt hat. Dem Vernehmen nach hat er das aber in inniglicher dementer Umnachtung in der Zwischenzeit vergessen.

Aber zu dem Autokraten Erdoğan war der Kriegstreiber Biden ausgesprochen höflich. Kein Wunder, Erdoğan kniete förmlich vor ihm nieder und küsste seine dreckige, blutverschmierte Hand.

Es kann natürlich auch sein, dass Biden den Erdoğan mit der von der Leyen verwechselt hat.

Unterdessen war der Bundespräsident in Polen. Immerhin hatte Steinmeier schon mal gefordert, die Bidens mögen ihre Atomwaffen aus Deutschland abziehen. Jetzt wollte er irgendwas mit Polen wieder versöhnen. Hat aber wohl nicht geklappt, weil die Polen irgendwie am Entarten sind.

Anscheinend ein Wesenszug des Demokratismus. Kaum hebt einer vollgepisst seine Hand zum Gruß, ermittelt das Landeskriminalamt wegen Volksverhetzung. Es gibt aber keine Nazis, die derzeit an der polnischen Grenze „zurückschießen“. Trotzdem scheinen das polnische und das ungarische Volk derart verhetzt worden zu sein, weil es da angeblich nationalpopulistische Parteien geben soll, die (Skandal!) vom Volk gewählt werden.

Es geht mir wohl am Arsch vorbei, aber ständig wählen die Leute die Falschen, sodass überall die Demokratie gefährdet ist.

In der Rigaer Straße, in der Linksautonome gegen mehrere Hundertschaften der Berliner Polizei ankämpften und dabei 60 Polizisten verletzten, ist die Demokratie aber nicht gefährdet. Der Aufruf zur Besetzung von Häusern und der Aufruf zur Enteignung gefährden die Demokratie nicht.

Ich frage mich nur, aus welchen Löchern das Dreckzeugs schöpft, das die Presse tagaus, tagein zuschmiert. Die sind ja nicht links. Würde man einen Arbeiter wählen lassen, würde der sofort ... Na, was denn wohl? Richtig! ... sich demokratiegefährdend verhalten.

Nun, da, wo ich wohne, gibt es kaum noch Arbeiter. Hier fahren die sozial Schwachen, nicht Arbeitenden mit ihren getunten Karren in der Tempo-30-Zone Rennen. Und wenn sie mal Pause machen, dann werfen sie ihren Dreck auf die Straße. Nein, das sind keine blonden Schweden. Mir ist auch nicht bekannt, dass da Norweger drunter sind.

Es gibt aber auch noch andere Nachrichten. Annalena hat ein Buch geschrieben. Ob sie es selbst geschrieben hat oder jemand, der lesen und schreiben kann, weiß ich nicht. Jedenfalls soll sie im Buch nicht erklären, wie sie ihren Lebenslauf gefälscht und ihren universitären Abschluss gekauft hat – sondern Vorstellungen entwickeln, wie man ein verdummtes und verblödetes Land unter dem Vorwand, die Welt zu retten, in den Faschismus treibt und das dann nicht demokratiegefährdend ist.

Vor allen Dingen gehen dem Schmierfinkentum die faschistoiden Ansätze nicht weit genug. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Leser des Berliner Polizeiberichts. Neulich hat ein Radfahrer von sich belästigt fühlenden Fußgänger am Zebrastreifen Widerworte bekommen. Das ist in Berlin nicht üblich. Es sind bestimmte Fahrradfahrer, die auf Windschutzscheiben spucken und sich wie Wildsäue benehmen. Mein Kollege wurde auf dem Gehweg von so einer Sau angefahren, kam schwer verletzt ins Krankhaus, und der ökologische Verkehrsteilnehmer war verschwunden.

Im obigen Fall, mit den Widerworten, stieg nun der Gutmensch vom Rad und schlug mit einem Kettenschloss auf die Fußgänger ein. Die Polizei schlichtete den ökologischen Disput und stellte nebenbei fest, dass das Fahrrad gestohlen war.

Das will die Verbotspartei, ist Annalena erst mal Kanzlerin, dann vermutlich verbieten. Also das mit der Polizei, die sich da einmischt, wenn ein Radfahrer auf dem Gehweg seine Welterrettungspläne pragmatisch umsetzt. Irgendwie passt das auch gut zu den Nicht-Schweden in der Tempo-30-Zone. Sagt man was, drohen sie einem mit dem Messer.

Fazit: Warum leckt sich der Hund am Schwanz? Weil er es kann.