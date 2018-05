Islamischer Staat und USA Wo liegt der Unterschied?

03. Mai 2018

Die Philosophie ist dieselbe

von Joe Jarvis

Was haben die Vereinigten Staaten und der Islamische Staat (IS) gemeinsam? Um ehrlich zu sein... eine Menge. Der „New York Times“ zufolge baute der IS einen recht erfolgreichen Staat auf. Die Organisation scheint heute so gut wie am Ende zu sein. Aber eine Zeitlang zeigte sie sämtliche Charakteristika eines typischen ...