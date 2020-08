25. August 2020

ROLAND BAADER-Auszeichnung 2020 in Lübeck

Die Republik der Freiheit Mein Traum XXL des ROLAND BAADER-Preisträgers 2020 Dr. Markus Krall

Steffen Krug (IfAAM Institut) überreicht im Namen der ROLAND BAADER-Jury bestehend aus Daniel Baader (Familie Roland Baader), Olivier Kessler (Liberales Institut Schweiz), Dr. Thorsten Polleit (Ludwig von Mises Institut Deutschland) und Rahim Taghizadegan (Scholarium Wien) am Freitag, 21. August 2020, in Lübeck die ROLAND BAADER-Auszeichnung 2020 an Dr. Markus Krall.

Die Laudatio hält Thomas Bachheimer www.bachheimer.com, Präsident des Europäischen Goldstandard Instituts und Chefökonom der Goldvorsorge in Wien.

Ab Minute 15:00: Mein Traum XXL von Dr. Markus Krall

Aufgenommen und produziert durch die PHANTASMA GmbH. www.phantasma.eu

