Arbeitsteilung, Inflation, Zivilisation Tiefe Gründe für die Not des Mittelstands

30. Oktober 2022

Eine Grundsatzbetrachtung über den Kern des Übels

von Markus Krall

Artikel aus ef 227, November 2022.

Lord Farquaad (Shrek) sagte: „Einige von euch werden sterben, aber das ist ein Opfer, das einzugehen ich bereit bin!“

„Mittelstand in Not“, darum geht es in dieser ef-Ausgabe. Wir beleuchten das aktuelle wirtschaftlich-politische Geschehen und seine katastrophalen Folgen für das Rückgrat unserer Wirtschaft, denn genau das ist der Mittelstand. Die eigentliche Frage, der wir uns stellen müssen, reicht aber noch tiefer. Denn das Biest, das vor uns steht, trägt nicht den Namen Inflation, Stagflation, Rezession oder Depression. Womit wir es hier zu tun haben, ist nichts weniger als das hässliche Haupt der Barbarei, der Anti-Zivilisation und der Tyrannis. Auf diesem Schlachtfeld wird der Mittelstand ganz nebenbei abgeräumt. Er ist Kollateralschaden, billigend von den Herrschenden in Kauf genommenes Opfer.

Das ist eine harsche Aussage, die begründet werden muss. Um sie nachzuvollziehen, ist es notwendig, die Geschichte des Geldes, seine Funktion, seine Bedeutung für Arbeitsteilung und technischen Fortschritt und damit letztlich seine zivilisationsbegründende Rolle in der Menschheitsgeschichte zu beleuchten.

Beginnen wir diese Reise und gehen 10.000 Jahre zurück. Hier finden wir einen Menschen, der zwar – als Ergebnis einer Millionen Jahre währenden Evolution – bereits mit dem Denkvermögen des modernen Homo sapiens ausgestattet, aber noch nicht zum unangefochtenen Herrscher der Nahrungskette aufgestiegen war. Um dies zu bewerkstelligen, musste die Evolution eine neue Stufe erklimmen, nämlich die Weiterentwicklung des menschlichen Handelns in Interaktion mit anderen Individuen.

Ludwig von Mises hatte sehr klar erkannt, dass das menschliche Handeln unser ökonomisches und damit auch gesellschaftliches Sein bestimmt. Dieses Diktum war in seinen Überlegungen so stark, dass er sein gesamtes Gedankengebäude in dem Buchtitel „Menschliches Handeln“ („Human Action“) kondensierte. Um die Implikationen des Geldes zu verstehen, ist es daher notwendig, die Gestaltungsvarianten von Geld in ihrer Wirkung auf das menschliche Handeln zu analysieren. Dann folgt der ganze Rest als eine Kette logischer Kausalbeziehungen.

Zurück zur Steinzeit. Der Mensch lebte in Horden mit familiären Strukturen. Er lebte als Jäger und Sammler in einer Form der Subsistenzwirtschaft, bei der der Kampf um das tägliche Überleben alles diktierte. In dieser Subsistenzwirtschaft produzierte jeder alles, was er zum Überleben benötigte: Fellkleidung, Schuhe, Steinwerkzeuge, Behausung, Nahrung. Die Tauschwirtschaft war auf ein Minimum beschränkt und fand in Ermangelung eines Tauschmediums (Geld) Gut gegen Gut statt, also Pfeilspitzen für Hühner oder eine Axt für ein Schaf.

Der Nachteil dieser Form des Handels liegt auf der Hand: Man muss jemanden finden, der genau das hat, was man braucht, und der zugleich genau das will, was man hat. Außerdem muss man genau den Zeitpunkt abpassen, zu dem das der Fall ist. Es besteht nämlich keine Möglichkeit, ein Gut zu verkaufen und die Gegenleistung erst ein Jahr später zu bekommen. Diese Form des Tausches ist mit prohibitiv hohen Suchkosten verbunden. Sie beschränkt daher den Handel und somit deckelt sie auch die Arbeitsteilung.

Die Arbeitsteilung jedoch hat entscheidende Vorteile. Sie ermöglicht zum einen eine Spezialisierung auf bestimmte Tätigkeiten, die Wahl dieser Tätigkeiten durch einzelne Personen nach Neigung, Talent, Wissen und Können und die Zerlegung von produktiven Prozessen in kleine Schritte mit dem Ergebnis ihrer schnelleren Durchführung. Jeder kennt die Beschreibung der arbeitsteiligen Produktion von Nadeln, mit denen Adam Smith in seinem epochalen Werk „The Wealth of Nations“ den Wohlstandsgewinn industriell zerlegter Prozesse illustrierte.

Die Wirkung der Arbeitsteilung geht aber noch weiter. Ihr Beginn aus kleinen Anfängen setzte produktive Reserven und Ressourcen frei, die es den Menschen ermöglichte, sich wissenschaftlich zu betätigen. Ein Mensch, der 100 Prozent seiner Kapazität im schieren Überlebenskampf für sich und seine Familie aufwenden muss, hat keine Zeit für Forschung und Entdeckungen. Erst die Entstehung von Überschüssen durch den Produktivitätsfortschritt ermöglichte dies. Je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist, desto mehr Ressourcen in Form von Zeit und dann auch Kapital standen für die Forschung und damit den technischen Fortschritt zur Verfügung, was wiederum über den Innovationsprozess die Produktivität schneller wachsen ließ.

Heute hat die Arbeitsteilung Formen angenommen, die noch vor wenigen Jahrzehnten nicht einmal ansatzweise denkbar waren. Es existieren Dienstleistungen, unter denen man sich noch vor 15 Jahren nichts vorstellen konnte. Ihre Integration in den produktiven Prozess erfolgt aber immer noch auf dem gleichen Weg wie vor 5.000 Jahren: durch die Verwendung eines universell akzeptierten Tauschmittels, des Geldes.

Nicht jede neue Tätigkeit entspringt jedoch diesem produktiven Prozess des Fortschritts. Immer dann, wenn der Staat – der sich über die Tauschprozesse des freien Marktes hinwegsetzen kann, weil er das Geld anderer Leute ausgibt – neue Tätigkeiten erfindet, dann kann man beobachten, dass diese sich parasitär von der Leistung anderer am freien Markt teilnehmender Entitäten ernähren. In der Regel erfolgt das über die Steuer. Nehmen Sie zum Beispiel die jetzt circa 200 Lehrstühle für „Genderwissenschaften“ in Deutschland. Die Lehren dieser absurden Sekte tragen nichts zum wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Fortschritt bei, sie können nur existieren, weil Politiker das wollen. Sie werden niemals in den produktiven Prozess integriert werden, sie werden ihn allenfalls als Bremsklotz behindern, indem sie auf der Suche nach Beschäftigung mit sich selbst neue Regeln erfinden, die sinnlos sind und Ressourcen verbrauchen.

Oft wird angeführt, dass zum Beispiel die Frauenquote und die damit größere Diversität in Unternehmen doch deren Produktivität und wirtschaftlichen Erfolg verbesserten. Das ist ein Quatsch, der auch nicht durch Wiederholung wahr wird. Quotenpersonal zeichnet sich durch Selbstgefälligkeit, Anspruchsdenken, Leistungsverweigerung und nicht selten Dummheit aus und verdrängt mit diesen Eigenschaften Leistung, Dienstfertigkeit, Selbstkritik und Intelligenz aus den Chefetagen. Das Ergebnis ist allenthalben zu begutachten, wo man diesem Prinzip folgt. Ein besonders schönes Beispiel lieferten uns zuletzt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und die ARD. Will man hingegen die Früchte der Diversität für ein Unternehmen wirklich ernten, so muss diese das Ergebnis von Leistung und Meritokratie sein.

Betrachtet man die Arbeitsteilung also ganz genau, so stellt man fest, dass sie es war, die die Menschheit aus der steinzeitlichen Subsistenzwirtschaft in die lichten Höhen einer technologischen Zivilisation geführt hat, indem sie die Optionen menschlichen Handelns erst langsam und dann immer schneller erweiterte.

Um vom steinzeitlichen Tauschhandel Ware gegen Ware zu einem vielfältigen, zeitlich versetzten und flexiblen Tauschhandel mit sehr viel niedrigeren Such- und Transaktionskosten zu kommen, war die Erfindung eines Tauschmittels unabdingbar. Dieses Tauschmittel musste Eigenschaften aufweisen, die es für jedermann attraktiv machten, damit es für jedwede Ware, der die Menschen einen Wert zuwiesen, als Gegenwert akzeptiert wurde. Was sind diese Eigenschaften?

Zuallererst muss dieses Tauschmittel knapp sein. Denn nur was knapp ist, hat einen hohen Grenznutzen für die Menschen. Es muss teilbar sein, damit es für große und für kleine Tauschtransaktionen gleichermaßen geeignet ist, es muss wäg-, mess- und zählbar sein, damit es für ein Preissystem aller Waren geeignet ist, das die relative Knappheit der Waren untereinander kennzeichnet. Wenn es dann noch schön anzusehen ist und durch seine physikalischen Eigenschaften wie Glanz, Farbe und Schwere die Menschen fasziniert und leicht transportiert werden kann, wird es sich gegenüber alternativen Tauschmitteln durchsetzen.

Vor etwa 5.000 Jahren setzten sich Gold und Silber daher als Tauschmittel durch und wurden so zum Geld. Geld war der Motor des wirtschaftlichen und damit zivilisatorischen Fortschritts. Der marktliche Prozess sorgt dabei über den Prozess der Preisbildung für ein Informationssystem über die Knappheit aller gehandelten Güter. Die Information wiederum ermöglicht allen Wirtschaftssubjekten die Einschätzung, ob es sich lohnt, die Produktion einer bestimmten Sache aufzunehmen, zu steigern oder zu reduzieren beziehungsweise einzustellen.

Dieses Steuerungssystem befeuert einen Entdeckungsprozess neuer Ideen, wissenschaftliche Erkenntnisse und eine immer weiter verfeinerte Arbeitsteilung, die sich aus der Multiplikation des Wissens allein schon dadurch ergibt, dass niemand mit der exponentiell steigenden Wissensmenge universell Schritt halten kann. Das exponentielle Wachstum unseres Wissens erzwingt die ebenso exponentielle Zergliederung der Arbeitsteilung in einem immer engen fokussierten Spezialistentum. So setzen das Geld und die von ihm begründete freie Tauschwirtschaft einen Kreislauf des Wachstums in Gang, der umso stärker und schneller voranschreitet, je weniger der Staat und die Bürokratie darin herumpfuschen. Auch Bürokratie und Regulierung schaffen eine Gruppe von spezialisierten Berufen, allerdings keine, die die Produktivität steigern könnte, sondern eine, die sich im schlechtesten Fall auf Compliance, also Durchsetzung der Regeln konzentriert und im besten Fall damit beschäftigt ist, Kosten und damit Schaden der Regulierung wenigstens nicht ausufern zu lassen.

Geld ist deshalb, wenn man so will, das Koordinatensystem, an dem wir alle unsere Entscheidungen ökonomischer Natur ausrichten. Aber nicht nur Tausch und Kauf sind ökonomische Handlungen, sondern fast jedes menschliche Handeln ist ökonomischer Natur. Ob wir heiraten, Kinder bekommen und, wenn ja, wie viele, für welchen Beruf wir uns entscheiden, ob beide Partner arbeiten oder nicht, ob wir ein Haus kaufen oder es mieten, wie viel wir in die Ausbildung unserer Kinder und in unsere eigene Fortbildung investieren, all das sind wirtschaftliche Entscheidungen, die wir an der Messgröße Geld festmachen.

Wer um die Filigranität dieses Systems weiß, dem ist auch intuitiv sofort klar, dass es riskant, ja gefährlich ist, an diesem herumzumanipulieren. Wenn das Koordinatensystem nicht mehr stabil und verlässlich ist, dann führt es die Menschen in die Irre. Sie treffen unweigerlich Fehlentscheidungen, die für sie zu suboptimalen Ergebnissen führen. Das ist aber genau das, was passiert, wenn eine übergeordnete Macht, eine Regierung oder eine für die Regierung arbeitende Zentralbank sich daran macht, das ihr anvertraute Geldsystem für andere Ziele zu zweckentfremden, also zu missbrauchen. Die Messgröße Geld wird intertemporal verzerrt, weil solche Manipulation den Preis des Geldes, den Zins, verzerrt und weil es zu einer Veränderung der Geldmenge führt, sodass das Verhältnis von Geld zu Gütern sich erst unmerklich, dann aber immer schneller und rasender verändert. Die Voraussetzung solcher Manipulation ist die beliebige Vermehrbarkeit des Geldes, also der Abschied vom Gold und die Hinwendung zum Papiergeld oder „Fiatgeld“.

Das Koordinatensystem wird zur Matrix, die den Menschen eine Realität vorgaukelt, die nicht wirklich ist. Diese Matrix setzt falsche Anreize; das ist auch die Intention dahinter. Wie wir wissen, führt die Ausdehnung der Geldmenge zu Krisen, deren temporäre „Bewältigung“ das Drucken von noch mehr Geld erfordert, was den Samen für die nächste, noch größere Krise legt. Das Wachstum der Krisen beruht einfach darauf, dass jede neue Krise mit mehr Geld im Spekulationskreislauf befeuert wurde, als für die vorhergehende aufgewendet wurde.

Es gibt noch einen Aspekt, der für unsere aktuelle Lage von besonderer Bedeutung ist. Dieser betrifft eine Eigenschaft industrieller Arbeitsteilung, die, getrieben vom technischen Fortschritt, Arbeitsschritte vom Menschen auf Maschinen überträgt. Maschinen benötigen aber für ihren Betrieb Energie. Energie, und zwar stets verfügbare, hochgespannte, billige Energie, ist eine Grundvoraussetzung für die industrielle Produktion, die in das riesige Netz arbeitsteiliger Wirtschaft eingebettet ist und dort eine zentrale Rolle spielt.

Ein Ausdruck dieser immer stärkeren Verzweigung der Arbeitsteilung sind die Lieferketten für komplexe technische Produkte, also zum Beispiel für Autos, Flugzeuge, Kühlschränke, Haushaltselektronik, Haustechnik, Computer, Drucker und so weiter. Betrachtet man die Zahl der Lieferanten, die ein großer Kfz-Hersteller heute hat, sind das in der ersten direkten Lieferbeziehung nur wenige Hundert. Diese Zahl trügt jedoch und täuscht über die Komplexität des Sachverhalts hinweg, denn jeder dieser Lieferanten hat wieder mehrere Hundert, manchmal mehrere Tausend Zulieferer, und auch diese greifen auf Subunternehmen als Teilelieferanten zurück. So stellt man schnell fest: In den ersten drei Reihen hat ein Autohersteller zwischen 50.000 und 100.000 Lieferanten. Die Produktionsfunktion ist dabei, wie man in der Mikroökonomie sagt, „limitational“. Ein einziges fehlendes Teil, und sei es nur ein 50-Cent-Artikel, kann die Fertigstellung des Endprodukts verhindern oder stark verzögern. Das ist der Hauptgrund, warum wir heute weniger als die Hälfte der Autos produzieren als vor der Covid-Krise: Die Lieferketten sind nachhaltig beschädigt und werden jetzt durch die Energiekrise, die politisch verschuldet ist, vollends zerstört.

Das wird aber nicht erst heute klar. Als der Autor im Frühjahr 2021 bei 600 „Followern“ auf Twitter und Facebook eine Umfrage zu Lieferengpässen, Preissteigerungen bei Vorprodukten, Rationierungen und kompletten Lieferausfällen durchführte, ergab sich damals bereits ein erschreckendes Bild, wenn auch nur als Anekdoten-Evidenz. Rohstoffe, Baumaterialien, Halbfertigprodukte, Mikrochips, Logistikdienstleistungen und viele andere Produkte hatten damals bereits zwei-, drei- und vierstellige Inflationsraten erklommen und waren nur noch mit langen Lieferzeiten, rationiert oder bis auf Weiteres gar nicht mehr verfügbar. Eine Logik des Hortens als eine Form der Flucht aus dem Geld zeichnete sich für viele Unternehmen bereits damals ab.

Der Krieg und die durch den Wirtschaftskrieg ausgelöste Energiekrise sind in gewisser Weise nur das Tüpfelchen auf dem i. Jetzt sehen wir, dass dem Mittelstand und der Industrie eine nie da gewesene Pleitenwelle droht, die in einigen Branchen bereits begonnen hat. Dieses Phänomen trifft jetzt auf eine von jahrzehntelanger falscher Niedrig- und Nullzinspolitik zombifizierte Unternehmenslandschaft.

Betrachten wir, wie stark die Pleiten seit dem Jahr 2000 durch die Zinspolitik und durch andere Rettungs- und Subventionsmaßnahmen zurückgegangen sind, und machen wir die Differenz zum davor jahrzehntelang bestehenden Normalniveau der Unternehmens-Insolvenzen zum Maßstab einer Schätzung des „Nachholbedarfs“, so kommen wir auf die erschreckende Größenordnung von 15 bis 25 Prozent aller Unternehmen, die als „Zombies“ jetzt akut von der Pleite bedroht sind. Dazu kommen viele gesunde Unternehmen, die in einem nicht vom Staat und von der Politik durch Überregulierung, Überbesteuerung, Energiepolitik und falscher Wirtschaftspolitik gedemütigten Markt leicht überleben würden, es aber unter der Last der sozialistischen Planwirtschaft nicht tun werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Insolvenzen massive Kratzer auf den Bilanzen der Banken hinterlassen werden und die nächste Runde der Bankenrettung nach dem Muster von 2007/08 eingeläutet wird. Die damit einhergehende massive Ausdehnung der Geldmenge wird die Inflation in die nächste oder die übernächste Eskalationsrunde katapultieren.

Ist das eine Situation nach dem Muster von 1923? Ja und nein.

Ja, die Mischung, die die Politik und die Geldpolitik angerichtet haben, entspricht dem Giftcocktail von 1923. Man hatte damals im Zuge des Ersten Weltkriegs, der Revolution 1918/19, den nachfolgenden Wirren und Aufständen und den Belastungen des Versailler Vertrags die Geldmenge im Deutschen Reich stark ausgedehnt. Als 1923 das Reich die Reparationszahlungen an Frankreich einstellte, weil einfach keine Reserven mehr da waren, okkupierte Frankreich kurzerhand das Ruhrgebiet, auf das es schon früher ein territoriales Auge geworfen hatte. Die Reaktion der Arbeiter im Ruhrgebiet war der Generalstreik gegen das französische Verwaltungsregime. Die Reichsregierung zahlte den streikenden Arbeitern für die patriotische Tat Streikgeld aus frisch gedruckten Reichsmarkbanknoten. Es fehlte damals nicht an Warnungen, die vor einer Inflation warnten. Sie wurden von Reichsbankpräsident Havenstein in den Wind geschlagen, denn schließlich war die Politik des Gelddruckens seit 1914 gut gegangen.

Es war der Zangengriff von zwei Seiten, der dieses Kalkül sprengte: Der rasant steigenden Geldmenge stand eine Schrumpfung der Produktion gegenüber. Das Ruhrgebiet war Energielieferant und industrielles Herzstück des Reiches. Der Generalstreik führte zu einer Energiekrise und zu einer Disruption der Lieferketten an ihrer empfindlichsten Stelle, nämlich dem industriellen Ausgangspunkt, und das war damals die Montanindustrie, also die Stahlproduktion und der daran hängende Maschinenbau. Im Ergebnis jagte immer mehr Geld immer weniger Produkten nach. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Eine Serie von im Jahr 1924 gedruckten Medaillen in Erinnerung an und als Mahnung vor den Folgen der Inflation trug auf ihrer Rückseite die Preise für Brot, Fleisch und Bier im November 1923. Ein Pfund Brot verteuerte sich von drei Milliarden Mark am 1. November auf 80 Milliarden Mark am 15. November und auf 260 Milliarden Mark am 1. Dezember 1923. Für Fleisch ging der Preis von 36 Milliarden Mark für ein Pfund auf 900 Milliarden zur Monatsmitte und 32.000 Milliarden Mark zwei weitere Wochen später hoch.

Das Geld hatte seine Funktion als Basis jeder Wirtschaftsrechnung verloren. Ende November 1923 kollabierte die Tauschwirtschaft und damit die arbeitsteilige Wirtschaft im Deutschen Reich, die Produktion kam weitgehend zum Erliegen und sprang erst mit einer Währungsreform wieder an. 1948 wiederholte sich das Spiel, und Westdeutschland bekam die D-Mark.

Rechnen wir die Preissteigerung für Brot im November 1923 in eine jährliche Inflationsrate um, so kommen wir auf einen Betrag von circa 200 Quadrillionen Prozent. Das ist eine Zahl mit 26 Ziffern. Es ist erstaunlich, dass es angesichts dieser Geschwindigkeit der Geldentwertung überhaupt noch so lange möglich war, eine halbwegs arbeitsteilige Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Wir dürfen vermuten, dass dies nur deshalb gelang, weil ein großer Teil der damaligen Wirtschaft im Deutschen Reich noch nicht voll in den arbeitsteiligen Produktions- und Dienstleistungsprozess integriert war. Damals arbeiteten zum Beispiel noch fast 35 Prozent aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, heute sind es nur noch knapp über ein Prozent.

Damit kommen wir zu der Frage, was heute anders ist als 1923. Und überraschenderweise ist der Unterschied keine gute, sondern eine überaus schlechte Nachricht.

Je untergliederter die Arbeitsteilung einer Volkswirtschaft ist, desto essenzieller ist die Bedeutung stabiler Preise für die Wirtschaftsrechnung. Je länger und filigraner die Lieferketten werden, desto wichtiger wird das, weil man das Preisänderungsrisiko nicht auf breiter Front durch langfristige Preis- und Lieferverträge absichern kann. Tut man das, so transformiert sich das Preisrisiko in einer Hochinflation nur in ein Gegenpartei-Ausfallrisiko, sichert die Vertragsparteien also auch nicht mehr ab.

Heute ist die Arbeitsteilung um Zehnerpotenzen komplexer als 1923. Damit ist die Höhe der Inflation, die wir aushalten können, bevor es zum totalen Zusammenbruch der Produktion kommt, auch um Zehnerpotenzen kleiner. Man sollte nicht glauben, dass wir in ähnlicher Weise resilient wären, wie die weit weniger technologisch und arbeitsteilig entwickelte Ökonomie der Weimarer Republik, au contraire! Ich wage die Vorhersage, dass eine Inflationsrate von 50 bis 100 Prozent im Euro-Raum den Kollaps bewirken wird. Noch schneller geht es, wenn es unserer Regierung gelingt, den Strommarkt so weit zu gängeln, dass ein großflächiger Blackout das Land heimsucht.

Entscheidend ist hierbei nicht die Konsumgüterinflation. Sie stellt nur den Endpunkt der Überwälzung auf den Verbraucher dar und ist damit ein Maß für die Verarmung der Bürger. Sie bildet aber nicht die Verzerrung der Wirtschaftsrechnung in den Unternehmen ab. Die entscheidende Messgröße hierfür ist die Erzeugerpreisinflation, also die Entwicklung der Produktionskosten in den Unternehmen.

Da wir per Ende August 2022 schon eine Erzeugerpreisinflation von 46 Prozent mit rasant steigender Tendenz hatten, trennen uns nur noch Millimeter von der Katastrophe. Die störrische, um nicht zu sagen verbohrte Haltung eines Mannes, der sich Wirtschaftsminister nennt, in der Frage der Abschaltung der verbleibenden Kernkraftwerke wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass wir auf der falschen Seite der Rasierklinge herunterfallen. Dann wird sich einmal mehr der Satz von Ernest Hemingway bewahrheiten, der, obgleich ein Linker, über Inflation und Krieg den wahren Satz prägte: „Das erste ‚Allheilmittel‘ eines schlecht regierten Landes ist die Inflation, gefolgt vom Krieg. Beide schaffen vorübergehende Prosperität, und beide enden im Ruin. Und beide sind die Zuflucht politischer Opportunisten.“

Womit wir wieder bei der Ausgangshypothese angekommen sind, dass das, was wir hier und jetzt vor uns stehen haben, das Biest der Anti-Zivilisation und der Tyrannis ist. Es ergibt sich zwingend, dass, wenn der Motor der Zivilisation die Arbeitsteilung frei handelnder Menschen mithilfe des Tauschmittels stabiles Geld ist, der Umkehrschluss nur lauten kann: Instabiles Geld, Manipulationsgeld, Fiatgeld ist nicht nur einfach ineffizient, schädlich und wohlstandszerstörend, es richtet sich vielmehr gegen den Motor und damit gegen die Substanz des zivilisatorischen Fortschritts. Das macht die Inflation zu einer Ausprägung des Sozialismus als zivilisationszerstörendem Element. Sie ist damit eine Inkarnation des „Todestriebs in der Geschichte“, wie Igor Schafarewitsch es formuliert hat.

Dieses Biest braucht einen Drachentöter.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. Oktober erscheinenden November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 227.