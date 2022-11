Der Schneeleopard Geduld. Tränen. Pathos.

13. November 2022

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Artikel aus ef 227, November 2022.

Während er in Deutschland nicht allzu sehr bekannt ist, ist der 1972 geborene Schriftsteller Sylvain Tesson in Frankreich geradezu ein Superstar, annähernd auf dem Level eines Michel Houellebecq. Und wie dieser steht auch er, obwohl er sich nur selten „politisch“ äußert, im Ruch des „Reaktionären“ und „Antimodernen“, nicht zuletzt als bekennender Freund und Verehrer des 2020 verstorbenen Jean Raspail, Autor des berüchtigten Romans „Heerlager der Heiligen“, der wie er als Reiseschriftsteller begonnen hat. Derlei Abweichungen vom linken Mainstream werden in Frankreich aber eher verziehen als in Deutschland, wenn der Autor gut schreiben kann.

Ansonsten haben Tesson und Houellebecq nicht viel miteinander gemein. Der eine ist ein notorisch ungesund aussehender Kettenraucher, dessen Bücher mit Vorliebe von depressiven, multipel frustrierten Neurotikern handeln. Der andere ist ein abgehärteter Naturbursche von enormer physischer Ausdauer, dessen Bücher sich vorrangig um seine ausgedehnten Reisen zu Fuß oder mit dem Motorrad in entlegene, menschenleere, klimatisch strapaziöse Gegenden handeln, wie den Himalaya, die zentralasiatische Steppe oder die Wüste Gobi. Dabei interessieren Tesson vor allem „Elemente, Landschaften, Geologie, Tiere“, Dinge, die weit in die Zeit zurückreichen und der menschlichen Kultur vorangehen.

Für sein Buch „In den Wäldern Sibiriens“ (deutsch 2016) zog er sich ein halbes Jahr in eine Hütte am Baikalsee zurück, um in dieser extremen Einsamkeit Ruhe und vielleicht auch Glück zu finden. Schon 2002 durchwanderte er Sibirien bis nach Indien, um den wahnwitzigen Fluchtrouten der Gulag-Entlaufenen zu folgen, wie sie auch in dem Spielfilm „The Way Back“ (2010) von Peter Weir dargestellt wurden. Generell hegt Tesson eine große Liebe zu Russland und ist Anhänger der „eurasischen“ Idee. Doch auch sein Heimatland verschmäht er nicht: Als eine Art „Bewegungstherapie“ nach einem gefährlichen Sturz, der sein Gesicht dauerhaft halbseitig gelähmt hat, machte er sich „auf versunkenen Wegen“ (so der Titel seines 2017 auf Deutsch erschienenen Berichts) auf die Suche nach einem quasi „geheimen“ Frankreich jenseits der üblichen Trampelpfade und der „jakobinischen Raumordnung“ des „Kraken“ namens „Staat“, wie er es in einem Interview mit der französischen neurechten Zeitschrift „Éléments“ formulierte.

Tesson verabscheut den Bürokratismus, die Herrschaft von Lärm und Propaganda, die Kontrolle des Menschen durch die allgegenwärtige Technologie, alles Dinge, die wir in den letzten zweieinhalb Jahre sattsam zu spüren bekamen. Seine Besessenheit zu reisen ist für ihn explizit eine romantische „Flucht“ aus der modernen Welt, in der er sich wenig zu Hause fühlt.

Der Film „Der Schneeleopard“ entstand parallel zu dem gleichnamigen Buch, das 2019 erschien. Der Film kam 2021 heraus, eine deutsche DVD ist seit Anfang September 2022 erhältlich. Wir haben es hier also mit einem Relikt aus der Epoche „vor Corona“ zu tun, das merkwürdig aus der Zeit gefallen zu sein scheint, erst recht, wenn man es sich in einer weltgeschichtlichen Lage ansieht, die zunehmend wie der Vorabend des Dritten Weltkriegs wirkt. Zusammen mit dem Photographen Vincent Munier und dessen Frau Marie Amiguet begab sich Tesson nach Tibet, um dort den äußerst seltenen Schneeleoparden vor die Linse zu bekommen. „Ist der nicht ausgestorben?“, fragte Tesson. „Nein, der tut nur so“, antwortete Munier, ein Experte für Aufnahmen von Tieren aus den entlegensten Winkeln des Planeten.

Die Suche nach dem Leoparden wurde für den Schriftsteller zu einer Art spirituellem Exerzitium, denn die Voraussetzung, ein derartig scheues und rares Wesen zu sichten, ist stunden- und tagelanges schweigsames Warten in der Wildnis, in der Kälte, in der Hitze, in der Nacht, bei Regen und Schnee, mit einem Wort: Geduld, unendliche Geduld, die auch in Kauf nimmt, dass ihr Tun vergeblich sein könnte. Und diese Geduld wird auch dem Zuschauer von Muniers und Tessons Film abverlangt.

Dass sie das mythische Tier erblicken werden, steht schon von Anfang fest, weshalb man diese Tatsache auch getrost „spoilern“ darf. Ebenso darf man bereits im Voraus verraten, dass es nur ein paar Minuten lang zu sehen ist, allein, um etwaigen Enttäuschungen durch falsche Erwartungen zuvorzukommen. So haben sich bereits etliche Rezensenten des Films auf Amazon erbost, die sich eine detaillierte Studie nach dem Muster der handelsüblichen Tierdokus erhofft hatten. Das eigentliche Thema des Films ist jedoch das Warten auf das Wunder, das Verweilen in der Stille, in einer archaischen, ungastlichen Landschaft voller Felsen, Staub, Schnee und Eis, einen der ältesten „Berufe“ des Menschseins (oder noch älter als dieses) nachvollziehend: des Fährtenlesers. Bevor das eigentliche Objekt der Suche auftaucht, kreuzen viele andere Tiere den Weg der beiden Bilderjäger: Blauschafe, Manul-Katzen, Yaks, Geier, tibetanische Füchse, bunte Vögel, Bären und so weiter.

Der Schneeleopard macht seine erste Aufwartung in der Aufnahme einer „Fotofalle“. Als er schließlich, pelzig, weiß und elegant, bei Tageslicht „in echt“ auftaucht und noch dazu gefilmt werden kann, während er eine Beute verspeist, füllen sich die Augen der beiden Männer mit Tränen.

Die Lehre aus seiner Expedition fasst Tesson am Schluss in folgenden Prinzipien zusammen: „Verehren, was vor unseren Augen ist. Nichts erhoffen. Sich an dem erfreuen, was kommt. An die Poesie glauben. Mit der Welt zufrieden sein. Für ihren Bestand kämpfen.“ Das klingt ein bisschen platitüdenhaft, erschließt sich aber, wenn man sich auf die Schönheit und das Pathos dieses Films einlässt. Letzteres ist indes manchmal etwas zu dick und idyllisch aufgetragen, mit einem sehr präsenten Soundtrack voller Streicher, Chöre und „Huhuuu“-Gesang, zu dem auch Nick Cave ein sentimentales Lied beigesteuert hat.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. Oktober erscheinenden November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 227.