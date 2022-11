Freibier Die oder wir?

14. November 2022

Genussvoll durch die Krise

von Helge Pahl

Artikel aus ef 227, November 2022.

Alles ist relativ, wusste Albert Einstein. Darauf beruht die Erkenntnis, dass, würde Mann nackt mit Überlichtgeschwindigkeit um einen Baum rennen, er dasselbe erleben würde, was die Bevölkerung jetzt zu spüren bekommt: eine (Selbst-) Vergewaltigung. Und dabei ist es egal, ob man das Kreuz bei den derzeit amtierenden Vergewaltigern gemacht hat oder bei „den Guten“. Die Dämmerung der real existierenden Parteiendemokratie offenbart: Alle Katzen sind rotbraun.

Relativ zierlich erscheinen dem Betrachter die unlängst auf dem Münchner Oktoberfest ausgeschenkten Maßkrüge, die sich in den Pranken einiger prominent selbst abgelichteter graziöser Dranktonnen verstecken. Wer schon einmal auf der Wiesn war, hat Respekt vor diesen riesigen Krügen, auch wenn sie traditionell nur zu 90 Prozent befüllt werden (siehe ef 197). Respekteinflößend waren auch die opulenten Vesperplatten aus Leberkäse und anderem Wurstwerk, die sich zwischen den feiernden Fleischbergen auftürmten. Gleichsam predigen sie solidarischen Verzicht auf vermeintlich klimaschädliches Fleisch, propagieren sie Waschlappenwaschen, In-die-Dusche-Pinkeln und, das ist bei allem humorigen Sarkasmus unverzeihbar, zwingen sie nach wie vor unsere Kinder dazu ihre Atemorgane mit Masken zu beschädigen, während sie selbst mitsamt des journalistischen Mainstream-Hofstaates maskenfrei vergnügt durch die Welt jetten. Es sind jene stolz getwitterten Selfies, die längst geleerte Bierfässer zum Überlaufen bringen können.

Obwohl die Menschen und Speisen auf den Bildern eine andere Wahrheit verkünden sollen, weiß es doch ein jeder: Die fetten Jahre sind längst vorbei und allerorten kämpfen Unternehmer und Mitarbeiter um das Überleben unzähliger Betriebe und um ihre Arbeitsplätze. Auch die Brauwirtschaft hat es erneut hart getroffen. Bereits seit über 30 Jahren ist der Bierkonsum rückläufig. Immerhin konnte der vor einigen Jahren über den großen Teich geschwappte Trend zu kreativem, aber auch traditionellem handwerklich gebrauten Bier wesentlich dazu beitragen, das Brauereisterben zu stoppen. Die Zahl der betriebenen Braustätten in deutschen Landen schoss von 1.178 im Jahr 1990 kontinuierlich in die Höhe und erreichte im Jahr 2019 mit 1.552 ihren Höchststand. Rund 96 Prozent dieser Brauereien stoßen weniger als 200.000 Hektoliter pro Jahr aus, sind also kleine bis mittelständische, oft familienbetriebene Handwerksbetriebe, nicht selten aber auch Start-ups von Nachwuchsbrauern, die den großen Schritt gewagt haben, sich ihren Traum von der eigenen Biermanufaktur zu erfüllen.

Der plandemiebedingte Lockdown-Raubzug forderte bereits einen schmerzhaften Tribut und ließ bisher mindestens 40 Brauereien über den Jordan gehen. Die nun künstlich geschaffene Preisexplosion auf den Energie- und Rohstoffmärkten bringt die Klinge des Schnitters auf ungeahnte tödliche Schärfe. Das mit Klimateufeln eng befreundete Kohlendioxid ist ein Abfallprodukt der Düngemittelproduktion, die wegen des solidarischen Gaspreises in Deutschland unrentabel geworden ist und weitestgehend eingestellt wurde. Glücklicherweise exportiert der Russe noch Dünger, denn er wird dringend benötigt und ist deshalb von den Sanktionen ausgenommen. Das bei der russischen Düngemittelproduktion nicht nur von unserem libertären Lieblingsbarden Martin innig geliebte CO2 verbleibt jedoch bei diesem heuchlerischen Großspiel im Schoß von Mütterchen Russland. Für die Brauwirtschaft eine Katastrophe, denn Kohlendioxid ist ein wichtiges Prozessgas. Es treibt das Bier nicht nur schonend und ohne ungewollte Fremdreaktionen aus dem Fass in die Zapfanlage, sondern zuvor auch aus dem Gärtank in die Abfüllanlage(n) und dann ins Fässchen, in die Flasche oder den Transport- oder Ausschanktank. CO2 ist sozusagen das Antriebsmittel für Bier. Nun ist es knapp und weg, verflüchtigt und unbezahlbar oder noch beim Iwan. In vielen Betrieben musste deswegen die Bierproduktion eingestellt werden, etwa bei der Vereinsbrauerei Apolda oder der Eichsfelder Braumanufaktur.

Das entspricht offenbar aber genau dem Plan des sogenannten Wirtschaftsministers. Bei allem Respekt vor seiner Einfältigkeit muss man ihm zugestehen, dass er die Unternehmer immerhin nicht für so dumm hält, dass sie ihre tragische Rolle in diesem Trauerspiel bis zum bitteren Ende spielen. Er erwarte keine Insolvenzwelle, versucht er Optimismus zu heucheln. Der brave Michel wird stattdessen – so viel Entscheidungsbefugnis wird ihm immerhin noch zugestanden – rechtzeitig aufhören zu produzieren und den Verkauf einstellen. Somit bleibt ihm noch etwas Substanz, um das letzte Hemd beim nahenden Lastenausgleich in die Kollekte werfen zu können.

Der Produktionsrückgang verläuft zuweilen schleichend. Vielerorts wird zunächst Personal abgebaut, ohne ganze Betriebe zu schließen. Und obwohl der ministeriale Wirtschaftssaboteur im Televisor dazu aufruft, Brot statt beim örtlichen Bäcker fortan im Discounter zu kaufen – analog betrifft das natürlich auch das flüssige –, geht es den Großen der Branche nicht unbedingt besser. In Gotha wird der Standort der Oettinger Brauerei zum Jahreswechsel geschlossen. In Frankfurt am Main trifft es die zur Radeberger Gruppe (Dr. Oetker) gehörende Binding Brauerei. Ein Resultat der durch die Inflationierung geschaffenen Immobilienblase ist übrigens, dass die Brauereibetreiber mit einst zentralen innerstädtischen Standorten beim Umzug auf die grüne Wiese oder eben vor einer Schließung noch einmal richtig Kasse machen. Und so trifft dieser neue Raubzug überwiegend kleine und mittelständische Brauereien, deren Eigentümerfamilien keine hektargroßen Areale inmitten von Frankfurt, Hamburg oder München ihr Eigen nennen. Es sind häufig die seit vielen Generationen und in mehreren Generationen zusammenarbeitenden Familienbetriebe. Viele vereinen – wie beispielsweise noch in Oberfranken zu finden – die gesamte Wertschöpfungskette: Landwirtschaft, Handwerksbrauerei und Gastronomie. Mit ihrem Niedergang schwinden nicht nur die Tradition und Identität der jeweiligen Brauerfamilie und Region, sondern in Summe eine jahrtausendealte Biervielfalt, Brau- und Trinkkultur. Verschwinden die Kleinbrauereien, Schänken und Kneipen, die soziale Ankerplätze im Dorf, im Städtchen, im Karree sind, erschwert das die Vernetzung der Menschen und erhöht gleichermaßen ihre Regierbarkeit.

„Es ist ein Grundbedürfnis der Deutschen, beim Biere schlecht über die Regierung zu reden.“ Dieser, Bismarck zugeschriebene Ausspruch, verursacht mir beim Lesen immer sehr großen Durst. Wenn es Ihnen ähnlich geht, suchen Sie den nächsten Brauereiausschank oder das nahegelegene Gasthaus auf! Genießen wir die (noch) reiche Biervielfalt unseres Landes. Solange man dafür noch ein anständiges Bier bekommt, gibt es keine Alternative zum Versaufen von Fiatgeld! Werden wir dabei aber nicht müde, unsere gefürchteten Stammtischparolen zu propagieren! Vernetzen wir uns analog im „Real Life“ und erobern wir uns die Bierzelte und vor allem unsere Souveränität zurück! Sie wissen ja: Keinen Bierkrug den neosozialistischen Ausbeutern aller Parteien und Länder! Mehr Freiheit!

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 21. Oktober erscheinenden November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 227.