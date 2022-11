Inventing Anna Virtuelle Komposition

13. November 2022

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 227, November 2022.

Vergessen Sie alles, was Sie über diese Miniserie gelesen haben. Nein, hier wird die New Yorker High Society nicht entlarvt, ihre himmelschreiende linkswoke Verlogenheit wird nicht einmal ansatzweise gestreift. Die Story beruht auf einer wahren Geschichte der verurteilten Hochstaplerin Anna Sorokin, tatsächlich die einzige wirkliche Kriminelle in ihrer Geschichte und eher keine subversive Kämpferin gegen das Großstadt-Patriarchat, die manche Rezensenten hiesiger Gazetten in ihr erkennen wollen, aber den Spin bekommt recht eigentlich nicht mal Netflix hin. Der/die/das echte Fitnesstrainer der tatsächlichen Anna Sorokin war vermutlich auch eher keine sympathische Transe, wie sie in jeder modernen Serienproduktion eben heute hinzugedichtet werden „muss“. Künftige Zuschauergenerationen werden darüber einmal viel zu lachen haben.

Dennoch ist „Inventing“ Anna auch im hier und jetzt als Charaktergeschichte einer komplizierten jungen Frau sehenswert. Und das allein aus einem Grunde: Die famose Julia Garner nimmt sich ihrer Rolle an. Garner hat schon in „Ozark“ als unvergessliche „Ruth Langmore“ alle anderen an die Wand gespielt (siehe ef 222), hier steht sie deshalb gleich von Beginn an im Mittelpunkt.

Das ganze Drumherum, die Großstadt, die Schickeria, der Journalismus, die Bankster, das Gefängnis und die Justiz sind nur Kulisse für Annas Auftritt alias Julias Schauspiel, und anders als manche Kritiker haben die Macher der Serie das offenbar begriffen. Deshalb ist es auch kein Schwachpunkt, dass diese so zerbrechliche wie hochtrabende Anna irgendwie „inkonsistent“ herüberkommt. Die Widersprüchlichkeit einer komplizierten Person ist das eigentliche kleine Meisterwerk, wenn es auch zuweilen etwas langatmig erzählt wird.

