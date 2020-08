Liberaler Einwurf Mehr Pleiten müssen her!

16. August 2020

Über einen jahrelangen Irrweg

von Sascha Tamm

Seit Jahren versucht die Politik in Deutschland und in der ganzen Europäischen Union, Pleiten zu verhindern. Sie rettet einerseits Privatunternehmen, wenn sie groß genug, irgendwie „systemrelevant“ oder aus anderen Gründen Nutznießer staatlicher Hilfen sind. Gleichzeitig werden natürlich auch Unternehmen durch staatliche Regulierungen in die Pleite getrieben, aber darum soll es ...