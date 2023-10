Liberaler Einwurf Die Brics-Illusion

15. Oktober 2023

Wirkliche Alternativen sehen anders aus

von Sascha Tamm

Mit dem sehr losen Bündnis der Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika verbinden sich manche Hoffnungen. Viele erwarten ein Gegengewicht gegen den Westen – wie auch immer dieser genau definiert wird –, eine neue Kraft auf der Weltbühne, die den USA endlich mal Paroli bietet und vieles mehr. Das betrifft auch viele im Westen selbst. Sie sehen hier eine vitale Kraft, die einen Kontrast zum absteigenden Westen darstellt. Richtig ist tatsächlich, dass es der Wunsch, gegenüber den USA und ihren Alliierten handlungsfähiger zu sein, ist, der diese Länder verbindet. Viel mehr Verbindendes gibt es jedoch nicht – und auch diese Gemeinsamkeit ist brüchig. Das konnte man zum Beispiel beim Besuch des indischen Premierministers in den USA beobachten, dessen Ergebnisse China nicht sehr gefallen haben dürften.

Die Länder sind untereinander wenig wirtschaftlich vernetzt. Gegenseitige Investitionen gibt es zwar, sie sind jedoch in allen Ländern deutlich schwächer als die aus den westlichen Ländern dort. Wenn – wie in manchen Beiträgen geschehen – von den fünf größten Schwellenländern gesprochen wird, so ist das Unfug. Russland und China sind keine Schwellenländer (egal, nach welcher Definition), und Südafrika hat eine deutlich kleinere Volkswirtschaft als andere Schwellenländer in Lateinamerika oder Asien. Es wird auch interessant sein zu beobachten, wie sich die entwickelnden wirtschaftlichen Probleme Chinas auf Brics auswirken werden.

Vor allem sind die Interessen der Länder in vielerlei Hinsicht unterschiedlich. China strebt eine Stärkung seiner globalen Rolle an und konzentriert sich auf die Auseinandersetzung mit den USA – alle anderen Länder werden dabei als Instrumente angesehen. Das akzeptieren diese nur begrenzt – je nach aktuellen Interessen und aktuellem Potenzial. Eine Faustregel dabei ist: Bei eigener Schwäche besteht mehr Bereitschaft, sich unterzuordnen (siehe Russland und Südafrika), bei wachsender Stärke geht es mehr um den eigenen Einfluss (Indien und Brasilien).

Das heißt nicht, dass Brics keine Anziehungskraft auf andere Länder hat – gerade auf dem Gebiet der Finanzinstitutionen gibt es einige Entwicklungen mit Potenzial. Doch viele Länder werden mit großer Wahrscheinlichkeit sehr selektiv vorgehen, wenn sie sich Brics-Strukturen annähern. Auf mittlere Sicht werden – von einzelnen Institutionen abgesehen – die Fliehkräfte die weitere Integration in Brics deutlich überwiegen.

Das alles heißt nicht, dass gleichzeitig das Unbehagen an westlich dominierten Institutionen verschwindet oder dass Kritik und Misstrauen gegenüber den USA und der EU nicht weiter wichtige Determinanten der Politik vieler Länder sein werden. Doch Brics schafft keine wirkliche Alternative.

Information

