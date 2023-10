Mr. Mercedes Grandioses Katz-und-Maus-Spiel

15. Oktober 2023

Lichtschlags Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Foto (Film) von StarzPlay / Youtube

Wer Steven-King-Romane mag, wird die Serienadaption seiner Bill-Hodges-Trilogie unter dem Titel Mr. Mercedes lieben. Die Kinoerfolge von King-Verfilmungen sind bereits Legende: Carrie (1976), Shining (1980), Christine (1983), Running Man (1987), Friedhof der Kuscheltiere (1989), Misery (1990), The Green Mile (1999), Es (2017), Doctor Sleep (2019) etwa, um nur mal einige wenige zu nennen. Auch TV-Serien gab es bereits unzählige, Mr. Mercedes, zumindest die erste Staffel, gehört sicher zu den besten.

Spannender Thriller oder Übernatürliches?

Steven King ist in meinen Augen immer dann wirklich gut, wenn er Stoff für Psychodramen, Charakterstudien und atemberaubend spannende Thriller liefert. Darüber hinaus hat er aber viele Fans, die auch seinen Hang zum Übernatürlichen lieben – was mich eher abstößt. Bei Mr. Mercedes, veröffentlicht vom US-amerikanischen TV-Sender Audience von 2017 bis 2019 in drei Staffeln (in Deutschland bei Prime und Apple zu finden), kommen alle auf ihre Kosten. Liebhaber spannender Psychothriller wie ich schätzen die fulminante erste Staffel, die ohne Übersinnliches auskommt. Das aber dann in der zweiten Staffel – in meinen Augen nervtötend im negativen Sinne – leider die Hauptrolle spielt. Unterschiedlicher können Staffeln ein und derselben Serie gar nicht sein. Die dritte Staffel ist dann eine Art Versöhnung, ein neuer spannender und psychologisch fein erzählter Fall, allerdings mit paranormalen Rückblicken angereichert. Naja, wer es mag. Alle anderen sollten unbedingt die erste Staffel genießen und in die dritte vielleicht auch mal reinschauen.

Und ein Schuss schwarzer Humor

Verantwortlich für die TV-Umsetzung ist Drehbuchautor und Erfolgsproduzent David E. Kelley, der bereits „Big Little Lies“ (siehe ef 193) und „The Undoing“ (ef 211) vorzeichnete und organisierte. Mr. Mercedes handelt von einem grandiosen Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem psychopathischen Serienmörder Brady Hartsfield (wunderbar schizoid gespielt von Harry Treadaway) und dem pensionierten kautzigen Detective Bill Hodges (verkörpert unnachahmlich von dem Iren Brendan Gleeson, der zuletzt wieder in „The Banshees of Inisherin“ unter der Regie von Martin McDonagh im Kino begeistern konnte). Brady will den Ex-Kommissar in den Tod treiben, Hodges dreht den Spieß um und jagt seinerseits den immer wahnsinniger werdenden Brady – Spannung pur! Und das wird versehen – auch dies ein Erkennungsmerkmal der wirklich guten Steven-King-Verfilmungen – immer wieder auch mit einem Augenzwinkern und zwei Prisen schwarzem Humor.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 22. September erschienenen Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 236.