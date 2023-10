Freibier Die Hefe

16. Oktober 2023

Das unbekannte, unreine, reine Wesen

von Helge Pahl

Bildquelle: Foto (Hefe) von Helge Pahl Leben in Stämmen und werden nach Rassen getrennt: Hefen

Quantitativ ist Wasser die wichtigste Zutat des Bieres. Bei der subjektiven Gewichtung gehen Gemüter getrennte Wege: Dem einen ist der Hopfen liebste Ingredienz. Er favorisiert bitterherb und hopfenaromatisch. Der nächste schwärmt eher für das Malz und seine facettenreiche Geschmacksvielfalt: süß, brotig, röstaromatisch, rauchig, schokoladig. Ein anderer favorisiert Wasser und greift deshalb zum Bud Light. Diese Spezies wird glücklicherweise immer seltener. Aus Gründen.

Die allerwichtigste, jedoch quantitativ geringste Zutat ist die Hefe. Dabei dürfte sie eigentlich gar nicht im Bier sein, denn im bayrischen Reinheitsgebot von 1516 bleibt sie unerwähnt. Man wusste vor 500 Jahren noch nicht, dass die Hefe ein Pilz ist, der zur Herstellung von Pils und überhaupt allen vergorenen Getränken unerlässlich ist. (Vielleicht war es damals auch nicht wichtig, denn Pils gab es noch gar nicht.) Diese kleinen einzelligen Lebewesen waren gänzlich unbekannt. Allerdings wussten die Brauer bereits, dass es für die Vergärung des nächsten Sudes von Vorteil ist, wenn sie ihm einen Teil des Bodensatzes aus dem vorherigen, den sie einfach nur „Zeugs“ nannten, hinzugaben. Hefepilze existieren fast überall auf der Welt. Sie vermehren sich auf natürliche Weise, bilden Sporen und können somit fast jeden Punkt erreichen. Normalerweise gibt der Brauer eine für den Bierstil geeignete und selektierte, reingezüchtete Bierhefe nach dem Kochen und Abkühlen der Bierwürze hinzu. Man spricht hier vom Anstellen. Der Gärvorgang startet. Die Vermählung der jungfräulichen, zuckersüßen Bierwürze mit der hungrigen Hefe muss jedoch nicht unbedingt vom Menschen erfolgen. Sie kann ganz natürlich durch in der Natur vorkommende wilde Hefen geschehen. Einige Biere werden ganz bewusst auf diese Art vergoren. Man spricht von Spontanvergärung. Etliche belgische Sauerbiere werden so hergestellt, wobei die natürliche Infektion innerhalb der Brauerei erfolgt, in der zuweilen seit Jahrhunderten die gleichen, oft einzigartigen Hefestämme in der Brauereiflora weiterexistieren. Ein übereifriges Reinigen der Brauerei kann hier existenzbedrohend sein, wenn dadurch der Hefestamm ausgelöscht wird.

Im Gegensatz zum Menschen leben Hefen noch in Stämmen und man unterteilt sie sogar in Rassen. Diese Rassen sind reingezüchtet und werden in Hefebanken strikt getrennt gelagert. Hier kann der moderne Brauer Hunderte verschiedener Hefestämme bestellen. Für jeden Bierstil sind oft verschiedene Hefen geeignet. Grundsätzlich unterscheidet man jedoch zunächst zwischen ober- und untergäriger Hefe. Untergärige Hefen vergären kühler. Sie sind weitestgehend geschmacksneutral und überlassen Malz und Hopfen die Geschmacksbühne. Die Hauptgärung verläuft hier normalerweise zwischen sechs und zehn Tagen bei fünf bis zehn Grad Celsius. Auch die sich nach der Hauptgärung anschließende Lager- und Reifezeit ist länger, denn die unerwünschten Gärnebenprodukte bauen sich langsamer ab. Das spiegelt sich auch in dem internationalen, freilich dem Deutschen entlehnten Terminus für untergärige Biere wider: Lager. Obergärige Hefen arbeiten optimalerweise im Temperaturbereich zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Die Gärung verläuft hier deutlich heftiger und schneller. Im Gegensatz zur untergärigen Hefe bildet sie größere Zellverbände, die von den Gärungsgasen während der Hauptgärung an die Oberfläche getragen werden und dort einen blasenreichen Teppich bilden. Obergärige Hefen können deutliche Geschmackseinflüsse auf das Bier nehmen. Ihre fruchtigen Ester unterstützen beispielsweise die Fruchtigkeit von Pale Ales. Das Hefeweizen besagt schon namentlich, dass die Hefe hier eine große Rolle spielt. Und in der Tat, es sind die speziellen Weißbierhefen, die dem Weizen den typischen Geschmack von Nelken und Banane zu verdanken haben. Auch animalische oder tabakartige Geschmacksnoten vermag nur die Hefe ins Bier zu bringen.

Hefen können sowohl aerob, als auch anaerob arbeiten. Normalerweise startet die Gärung aerob. Der Brauer belüftet die Würze unmittelbar nach dem Anstellen und trägt somit Sauerstoff in das Bier ein. Nach rund zwei Tagen ist jeglicher Sauerstoff aufgebraucht und die Hefe wechselt in die anaerobe Verstoffwechselung von Zucker in Alkohol und CO2. Am Ende der Hauptgärung setzt sich die Hefe am Tankboden ab und wird abgelassen. Einen Teil davon erntet der Brauer und diese wird, wie schon in frühen Zeiten, für die nächsten Sude wiederverwendet. Größere Brauereien haben eigene Labore, die die Vitalität und Reinheit der Hefen stetig überprüfen und ihre brauereieigenen Stämme in ausreichenden Mengen heranzüchten.

Bierhefen sind mittlerweile gut erforscht und auch neue Hefen werden gezüchtet. Beispielsweise haben speziell gezüchtete Hefestämme, die keinen beziehungsweise nur sehr wenig Alkohol produzieren, die Welt der alkoholfreien Biere revolutioniert. Die Hefe ist Freund und Feind des Brauers zugleich. Abgesehen von der permanenten Gefahr einer Fremdinfektion bei unsauberem Arbeiten kann sie jedoch auch launisch und gestresst sein. Die Hefezellen sind die produktivsten Lebewesen im Bierherstellungsprozess. Während der Brauer nach acht Stunden das Braupaddel fallen lässt und sich in seinen wohlverdienten Feierabend begibt, rackern die kleinen Pilzchen bis zur Erschöpfung weiter, anaerob, atemlos durch die Nacht. Aber falls irgendetwas vielleicht nicht ganz stimmig ist, die Temperatur nicht im Optimum, zu viel Zucker zu wenigen Hefezellen gegenübersteht, hinderliche Eiweiße den Weg kreuzen oder gar alle Unbill zusammenfällt, macht die Hefe auf John Galt und streikt. Dann bewahrheitet sich ein Spruch aus den Tagen, als man Hefe noch Zeugs nannte: „Bierbrauen und Brotbacken gelingen nicht immer.“

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 22. September erschienenen Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 236.