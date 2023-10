Bürgerlicher Anarchismus Der Sündenfall vom 12. September 1848

16. Oktober 2023

Über den verdrängten Staatsstreich der Eidgenossenschaft

von David Dürr

In der Schweiz feiert man gerade den 175. Geburtstag der angeblich besonders demokratischen Schweizerischen Eidgenossenschaft. Am 12. „Herbstmonat“ 1848 wurde in Bern, der nachmaligen Bundeshauptstadt, die neue Bundesverfassung angenommen. Damit wurde aus dem früheren losen Staatenbund von 22 selbständigen Kleinstaaten (Kantonen) ein einziger umfassender Bundesstaat. 15,5 Kantone stimmten zu, 6,5 …