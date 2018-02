Horst Seehofers Forderung nach einem „Heimatministerium“ Heimat und Kultur brauchen keinen Staat

24. Februar 2018

Bürokraten gegen Vereinsträger

von Jean Modert

Am 17. und 18. Februar war es wieder soweit. Als in Deutschland gerade der Karneval zu Ende gegangen war, brannten am Samstag- und Sonntagabend quer durch Luxemburg die Kreuze. Es war das Wochenende des sogenannten „Buergbrennen“ (Burgverbrennung). Parallelen zu Veranstaltungen ähnlicher Art, etwa dem spanischen „Las Hogueras“ sind rein zufällig ...